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Bodrum Belediyesinden işçileri sevindiren sözleşme - Son Dakika

Bodrum Belediyesinden işçileri sevindiren sözleşme

04.02.2022 17:04
Bodrum Belediyesinden işçileri sevindiren sözleşme

Bodrum Belediyesi, Belediye İş Sendikası ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri (SODEMSEN) arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi, belediye çalışanlarını memnun etti.

Bodrum Belediyesi, Belediye İş Sendikası ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri (SODEMSEN) arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi, belediye çalışanlarını memnun etti.

Bodrum Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı öncesinde, belediye bünyesinde çalışan 388 işçi için 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere 2 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Meclis üyelerinin huzurunda düzenlenen imza törenine, Belediye İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay, Belediye İş Sendikası Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Cem Özer, İş Yeri Temsilcisi Mustafa Akgün ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel katıldı.

En düşük maaş 4 bin 500 lira

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye çalışanlarının özlük haklarını yeniden düzenlediklerini ve bu yıl 4 bin 250 lira olarak belirlenen asgari ücretten sonra belediyedeki en düşük maaşı 4 bin 500 lira olarak belirlediklerini belirterek, açıklanan enflasyonun üzerine rakamlar vererek emekçilerin haklarını ödemeye çalıştıklarını kaydetti. Türkiye'nin çok ciddi bir ekonomik krizden geçtiğine işaret eden Başkan Aras şöyle devam etti "Her gün zamlarla karşı karşıyayız. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan gıdaya, kiralardan ulaşım ücretlerine kadar her şey çok ciddi bir şekilde arttı. Hatta şu anda verilen asgari ücret zammı sadece elektrik faturalarıyla geri alındı bile diyebiliriz. Bizim ekstra bir şeyler yapmamız zaten şarttı, gerekiyordu. Bu sözleşmeye göre, ilk yıl memura endekslendi kadrolu işçilerimiz. İkinci yılsa enflasyon oranında artış konusunda mutabakat sağladık. Ayrıca özlük haklarında da bazı düzenlemeler yapıldı. Ben herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Emekçi enflasyona ezdirilmedi

Geçtiğimiz hafta, Belediye İş Sendikası ek protokol anlaşmasını hatırlatan Başkan Aras, "Eşit işe eşit ücret prensibinden hareketle onları da enflasyona ezdirmedik. Aynı zamanda aynı işi yapan arkadaşlarıyla, kadrolu sözleşmeli biliyorsunuz değişik statüde arkadaşlarımız çalışmakta, onların da maaşlarını düzenlemeye çalıştık. Aynı şekilde Bodrum Belediyesi Gıda AŞ'de çalışan arkadaşlarımızın da yine sözleşmeleri imzalandı ve yeni asgari ücret zamları uygulandı. Bunun üzerine de yine Bodrum'daki şartları düşünerek biz de belediye bütçemiz doğrultusunda gerekli iyileştirmeleri yaptık" dedi.

Belediye Başkanı Aras'a emekçinin yanında olduğu için teşekkür eden Belediye İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay, sözleşmenin çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

Tarafların toplu iş sözleşmesinin imzalamasının ardından Belediye İş Sendikası tarafından Başkan Aras için hazırlatılan sürpriz doğum günü pastası kesildi. - MUĞLA

Bodrum Belediyesinden işçileri sevindiren sözleşme
Bodrum Belediyesinden işçileri sevindiren sözleşme

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Belediye İş Sendikası, Bodrum, Muğla, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bodrum Belediyesinden işçileri sevindiren sözleşme - Son Dakika Ekonomi


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