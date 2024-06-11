Bodrum'da Bayram Tatili İçin Erken Rezervasyon Şart - Son Dakika
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Ekonomi

Bodrum'da Bayram Tatili İçin Erken Rezervasyon Şart

Kurban Bayramı'nda Bodrum'da otel bulmanın zorlaşacağı ve nüfusun 1 milyona ulaşacağı bildirildi. Otellerin rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

11.06.2024 10:47
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9 günlük bayramı ve yaz tatilinin Kurban Bayramı'na denk gelmesiyle birlikte Bodrum nüfusu 1 milyona ulaşacak. Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyenlerin, erken rezervasyon yaptırmazlarsa otel bulamayacağı öğrenildi. Otellerin rezervasyonlarının ise yüzde 90 doluluk oranına ulaştı.

Yerli ve yabancı turistlerin en gözde turizm destinasyonu olan Bodrum, Kurban Bayramı'nda yoğun bir 9 gün geçirecek. Bayram tatili Bodrum'da geçirmek isteyenlerin erken rezervasyon yaptırmadığı taktirde otel bulamayacakları öğrenildi. Özellikle yerli turistlerin birinci sırada tercih ettiği Bodrum bayramda nüfusun 1 milyonu aşacağı ön görülüyor. Bodrum Kaymakamlığı ilçede huzur ve güveni sağlamak için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne takviye polis ekleneceği öğrenildi. Bodrum Belediyesi ise çevrede oluşacak atıkların 24 saat esaslı temizlik için çift vardiya sistemine geçeceği belirtildi. Bodrum'da bayram tatili boyunca güvenlik seviyesi de en üst düzeye çıkarılacak.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz rezervasyon yapmadan gelenlerin kapıda kalma ihtimali olduğunu ifade ederek "Şu anda otellerde bayram rezervasyonu yüzde 85'e ulaştı. Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyenler rezervasyon yaptırsın. Şu anda rezervasyon yaptırmaya elverişlidir oteller. Lütfen TÜRSAP onaylı doğru acentelerle rezervasyon yaptırın. Kurban bayramı boyunca Bodrum yine bayağı bir hareketli olacak. Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyenler son güne işlerini bırakmasınlar çünkü uçaklarda dolu olacak, karayolu yoğunluğu da çok fazla olacak bu yüzden erken rezervasyon önemli" dedi.

Herodot Otel işletmecisi Hasan Yiğit ise Bodrum nüfusunun 1 milyona ulaşacağını belirterek "Bodrum'da ciddi bir bayram yoğunluğu yaşanacak. Okulların kapanması, 9 günlük bayram tatili bir araya gelmesi ciddi bir yoğunluk oluşturacak. Aldığımız telefonlar ve rezervasyonlarda bunu onaylar vaziyette. Nüfusun 1 milyonun üstünde olacağını ön görüyoruz. Yoğunluk nedeniyle trafikte aksamalar olacak, plajlar dolacak, otellerde odalar dolmak üzere dolayısıyla önceden rezervasyon yapıp Bodrum'a gelip mağdur olmasınlar misafirlerimiz. Son dakika tatil planı yapıp Bodrum'a gelmek isteyenler mağdur olabilirler. Bodrum'un kapasitesi belli kapasitenin üstünde insanlar geldiği için mağduriyet yaşana bilir" şeklinde konuştu.

Turizmci İlker Adaş ise yoğun bir bayram tatili olacağını ifade ederek "Her bayram döneminde olduğu gibi bu bayramda yoğun bir misafir bizleri bekliyor. Bodrum genelinde yaklaşık 1 milyon misafirimizin olacağını tahmin ediyoruz. Özellikle Kurban bayramı olması nedeniyle Türk misafirlerimiz oldukça fazla olacak. İlerleyen süreçte de bütün tesislerin bayram sonrasından da dolu olacağını ön görüyoruz. Umutlarımız 2024 yaz sezonu için çok fazla. Yine bizi Bodrum'un tercih edildiği, yoğun bir sezon bizi bekliyor. Erken rezervasyonun son dönemine geldik. Bazı işletmeler erken rezervasyon dönemini kapattı bile. Bayram nedeniyle bizim tesisimizde boş oda kalmadı. Bu da yüzlerimizi oldukça güldürüyor" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bodrum'da Bayram Tatili İçin Erken Rezervasyon Şart - Son Dakika

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