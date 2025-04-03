Bodrum'da Kruvaziyer Sezonu Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bodrum'da Kruvaziyer Sezonu Başladı

Bodrum\'da Kruvaziyer Sezonu Başladı

Bodrum, 2025 kruvaziyer sezonuna Astoria Grande gemisiyle merhaba dedi, 120 gemi bekleniyor.

03.04.2025 14:20
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2025 kruvaziyer sezonu Astoria Grande adlı gemiyle açıldı. Bodrum'da bu yıl 120 gemide 158 bin 500 yolcu ağırlanması bekleniyor.

Palau bayraklı Astoria Grande adlı dev yolcu gemisi, sabah saatlerinde Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlandı. Amasra limanından gelen gemide 756 yolcu ve 432 mürettebat bulunuyor. 193 metre uzunluğunda 32 metre genişliğindeki geminin Bodrum'dan sonraki durağı Marmaris olacak. Astoria Grande 2025 yılında iki kez daha Bodrum'u ziyaret edecek.

Ritz-Carlton Yacht Collection, Emerald Cruises, Silversea Cruises ve MSC Explora Journeys gibi dünyaca ünlü lüks kruvaziyer şirketlerinin radarında olan Bodrum Cruise Port, kruvaziyer sezonunu -Kasım ayının ortasına kadar sürdürecek. Sezon boyunca Aroya Cruises'a ait Aroya'nın 13 seferi, Marella Cruises'a ait Marella Discovery-2'nin 13 seferi ve Virgin Voyages'a ait Resilient Lady'nin 11 seferi olacak. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Marmaris, Ekonomi, Turizm, Bodrum, Son Dakika

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