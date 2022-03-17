Bodrum'da "Turizm Tedarikçileri Buluşması" fuarı açıldı - Son Dakika
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Bodrum'da "Turizm Tedarikçileri Buluşması" fuarı açıldı

17.03.2022 16:00
Bodrum'da "Turizm Tedarikçileri Buluşması" fuarı açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Turizm Tedarikçileri Buluşması" fuarının açılışı yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Turizm Tedarikçileri Buluşması" fuarının açılışı yapıldı.

Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde, Bodrum Otel Satın Alma Gastronomi Platformu (BOSGAP) ve Niko Turizm tarafından düzenlenen, Bodrum Belediyesi ile Bodrum Otelciler Derneği'nin (BODER) destek verdiği fuara, Türkiye'nin farklı illerinden 50'ye yakın firma katıldı.

Fuarda, gıda ürünlerinin yanı sıra çeşitli otel ve gastronomi ekipmanları da yer aldı.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarda tedarikçi firmaların şirket yetkilileri ve otelcilerle bir araya geldiğini söyledi.

Bodrum'un, Türkiye'nin ve dünyanın önemli turizm bölgelerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Bayar, bu tür kaliteli fuarların devam etmesini temenni etti.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu da fuarın sektöre büyük katkı sağlayacağını belirtti.

BOSGAP Yönetim Kurulu Başkanı Umut Türkeş de keyifli işler yaptıklarını, daha iyi işler yapmak için de çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Çeşitli canlı müzik etkinliklerinin de yer aldığı fuar, 19 Mart'ta sona erecek.

Bodrum'da Turizm Tedarikçileri Buluşması fuarı açıldı
Bodrum'da Turizm Tedarikçileri Buluşması fuarı açıldı
Bodrum'da Turizm Tedarikçileri Buluşması fuarı açıldı
Bodrum'da Turizm Tedarikçileri Buluşması fuarı açıldı

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Gastronomi, Turizm, Bodrum, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bodrum'da 'Turizm Tedarikçileri Buluşması' fuarı açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da "Turizm Tedarikçileri Buluşması" fuarı açıldı - Son Dakika
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