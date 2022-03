Bodrum mandalinasıyla yapılan lokum ve reçel yurt dışına da gönderiliyor - Son Dakika

Muğla'da bir girişimcinin Bodrum mandalinasından hazırladığı ürünler, yurt içi ve yurt dışına satışının yanı sıra turistlerin aracılığıyla birçok ülkede ağızları tatlandırıyor.

Yahşi Mahallesi'nde yaşayan gastronomi mezunu, iki çocuk babası Kanat Kıral, 12 yıl önce, coğrafi işaretli Bodrum mandalinasından farklı ürünler yapmaya karar verdi.

Gastronomi eğitiminin de katkısıyla Yahşi'de işletme kurarak mandalinadan lokum ve reçel üreten Kıral, ürünlerin ilgi görmesi üzerine çeşitleri artırdı.

Türkiye'nin birçok zincir mağazasına ürün gönderen Kıral, yıllar içinde birçok ülkeye de başta lokum ve reçel olmak üzere mandalinadan elde edilen çeşitli lezzetleri ihraç etmeye başladı.

Kıral, AA muhabirine, Bodrum'un adını ve markasını Türkiye'deki bütün zincir mağazalarda duyurmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mandalinadan yaptıkları ürünleri 13 ülkeye ihraç ettiklerini anlatan Kıral, bir hafta sonra ABD'ye ihracat gerçekleştirmeye hazırlandıklarını dile getirdi.

"Mandalinadan her türlü ürünü yapmaya çalışıyoruz"

Bodrum'un başlı başına çok büyük marka olduğuna dikkati çeken Kıral, şöyle konuştu:

"Bodrum'da üretilen bu ürünler orijinal olunca çok talep görüyor. İşletmemizin lokomotifi lokum ve reçel üzerine ancak kolonyamız çok hızlı gelişiyor. Mandalinanın kabuğunun yağından yaptığımız kremler var. Kozmetik de iyi şekilde ilerliyor. Bizim ağırlığımız lokum, reçel, kolonya, sabun üzerine. Mandalinadan yapabileceğimiz her türlü ürünü yapmaya çalışıyoruz.

Lokumdan 40, kolonyadan 20, reçelden 8 çeşit ürün var. Her yıl çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Ürünlerimizi, Türkiye'nin neredeyse her yerindeki zincir mağazalara göndermemizin yanı sıra ABD, Fransa, Belçika, Almanya ve Katar'ın da aralarında bulunduğu ülkelere ihraç ediyoruz. Bunu her yıl geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Yurt dışına daha çok lokum ve reçel gidiyor. Talep, oldukça güzel."

İşletme Müdürü Zafer Kutun da ürünleri önce kendilerinin denediğini, beğendiklerini satışa sunduklarını aktardı.

Kutun, "İlk olarak kendi ailemiz deniyor. Yedikten sonra mutlu olduklarını görünce satışa çıkarıyoruz. Gelen müşterilerden de aynı elektriği alıyoruz. Daha çok hediye amaçlı alınıyor. Hemen yanımızdaki tarladan toplanan mandalinalar burada imalathanede pişip işleniyor." ifadelerini kullandı.

İlçeye gelen turistler de satın alıyor

Bodrum'a gelen turistler de mandalinadan elde edilen ve son yıllarda yaygınlaşan ürünleri tercih ediyor. Yabancı konuklar, bu ürünleri satın alarak ülkelerindeki sevdiklerine götürüyor.

Mandalinadan yapılan reçel ve lokum alan İsveçli Anica Brntse, tadını ve kalitesini çok beğendiğini belirterek, bir haftada iki kez satın aldığını, ülkesine de hediye olarak götüreceğini kaydetti.