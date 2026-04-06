Bodrum Taşınmazlarının Özelleştirme Görüşmeleri Tamamlandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Muğla'nın Bodrum ilçesindeki taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

ÖİB'den nihai pazarlık görüşmelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Bu kapsamda, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Muğla'nın Bodrum ilçesi, Gökçebel Mahallesi'ndeki 25 bin 926,36 metrekarelik taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 654 milyon lirayla Fem Yatırım İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verildi.