Bodrum'u 1208 turist ziyaret etti

Ekonomi

Muğla'nın Bodrum ilçesini, "Riviera" isimli kruvaziyerle 1208 turist ziyaret etti.

Kandiye Limanı'ndan gelen Marshall Adaları bayraklı 239 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

Bodrum'un ardından Rodos Limanı'na hareket edecek gemide, çoğu ABD vatandaşı ve İngiliz 1208 yolcu ve 760 personel bulunuyor.

Pasaport işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, kent merkezinde gezinti yaptı, tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.