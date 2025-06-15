Boğaz Geçiş Ücretleri Artıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplanmasında esas alınan altın frank değerinin 1 Temmuz 2025 itibarıyla yüzde 15 artırılarak 5,83 dolara yükseltileceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi çerçevesinde İstanbul ve Çanakkale boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplanmasında kullanılan ve gemilerin net tonları üzerinden alınan altın frank değerini, 1 Temmuz 2025 itibarıyla geçen yıla göre yüzde 15 oranında artırarak 5,83 ABD dolarına çıkaracaklarını açıkladı.

'2022 ÖNCESİNE GÖRE 7,2 KAT YÜKSELTMİŞ OLACAĞIZ'

Bakan Uraloğlu, söz konusu güncellemenin 2022 yılında Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda başlatılan tarife revizyonlarının dördüncü adımı olduğunu belirterek, "2022 öncesinde 39 yıl boyunca 0,8 dolar seviyesinde sabit kalan altın frank değerini Denizcilik Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar ile her yıl düzenli olarak artırıyoruz. Bu yılki artış ile de 2022 öncesine göre geçiş için tahsil edilen tahlisiye, fener ve sağlık bedellerini ABD doları cinsinden 7,2 kat yükseltmiş olacağızö ifadelerini kullandı.

'SİSTEMLERİMİZİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEYE DEVAM ETMEKTEYİZ'

Güncel altın piyasası verilerine göre revize edilen altın frank değeri ile maliyetlerin daha adil bir şekilde yansıtılacağını ifade eden Uraloğlu, "Bu artış Türk boğazlarında verdiğimiz kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini desteklemesi açısından oldukça kıymetli. Tahsil ettiğimiz bu ücretlerle dünyanın en riskli dar su yollarından olan Türk boğazlarımızda, deniz emniyeti ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra çevre emniyetini artırmak için gerekli altyapılarımızı ve gemi trafik izleme sistemlerimizi sürekli geliştirmeye devam etmekteyiz" dedi.

'2024 YILINDA 227,4 MİLYON DOLAR TAHSİL EDİLDİ'

2024 yılı boyunca İstanbul ve Çanakkale boğazlarından, söz konusu ücretlere tabi 51 bin 58 uğraksız gemi geçişi olduğunu belirten Uraloğlu, bu gemilerden toplam 227,4 milyon dolar tahsil edildiğini bildirdi. Uraloğlu, "Bu rakam, Türk boğazlarının yönetilebilmesi için ne kadar yüksek bir maliyet gerektiğini de ortaya koyuyor. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin hak ve menfaatlerini uluslararası kurallara uygun olarak korumaya azimle devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

ANKARA,