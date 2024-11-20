Boğaziçi Ekonomi Zirvesi: Geleceği Şekillendiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Boğaziçi Ekonomi Zirvesi: Geleceği Şekillendiriyor

Boğaziçi Ekonomi Zirvesi: Geleceği Şekillendiriyor

Zirvede barış, teknoloji ve sürdürülebilirlik temasıyla ekonomi stratejileri tartışıldı.

20.11.2024 12:57
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Boğaziçi Ekonomi Zirvesi, Türkiye'nin ekonomik geleceğini şekillendiren, liderlerin görüş ve stratejilerini paylaştığı bir platform olarak önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Boğaziçi zirvesi Onur Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, "Barış, Teknoloji ve Sürdülebilirlik yoluyla geleceğe doğru köprüler inşa etmek için biraraya gelmeliyiz" dedi.

Zirvenin açılışında konuşan Uluslararası İş Platformu Onur Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, "Zirvenin temasına işaret ederek, barış, teknoloji ve sürdürebilirlik yoluyla geleceğe doğru köprüler inşa etmek için bir araya geldiklerini, yeni gelişen finansal görünümü nasıl yeniden şekillendiğini de bu zirvede inceleyeceklerini kaydetti.

Katılımcılar iş dünyasındaki güncel sorunları ve çözüm önerilerini tartışarak, gelecekteki ekonomi stratejilerini belirleme fırsatı buldular. Zirve, sadece ekonomik konularla sınırlı kalmayarak, turizm, küresel politika, cinsiyet eşitliği, Avrupa Birliği ilişkileri, sürdürülebilir kalkınma, şehircilik, kentsel dönüşüm, güvenlik gibi geniş bir perspektif içinde katılımcılara kapsamlı bir bakış sunmayı amaçladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Boğaziçi Ekonomi Zirvesi: Geleceği Şekillendiriyor - Son Dakika

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