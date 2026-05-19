Bolat: Aynı ruhla Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz

19.05.2026 09:28
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Milletimiz o gün büyük bir inançla istiklal mücadelesi vermiş, bugün ise aynı ruhla savunmadan teknolojiye, üretimden ihracata, ticaretten sanayiye kadar her alanda güçlü ve büyük Türkiye idealine yürümektedir." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

19 Mayıs 1919'un, aziz milletin esareti reddederek istiklal ve istikbal uğruna ayağa kalktığı, imanla, cesaretle ve fedakarlıkla yazılmış kutlu dirilişinin başlangıcı olduğunu belirten Bolat, "Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da canlarını bu vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetidir. Milletimiz o gün büyük bir inançla istiklal mücadelesi vermiş, bugün ise aynı ruhla savunmadan teknolojiye, üretimden ihracata, ticaretten sanayiye kadar her alanda güçlü ve büyük Türkiye idealine yürümektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda gençlerin azmi, milletin duası ve devletin kararlı iradesiyle Türkiye'yi her alanda daha ileri taşımaya devam ettiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve fedakar gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

