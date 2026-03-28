Bolat, DTÖ Konferansı'nda Türkiye'nin Ticaret Vizyonunu Anlattı

28.03.2026 10:04
Ticaret Bakanı Bolat, DTÖ 14. Bakanlar Konferansı'nda çok taraflı ticaret sistemini güçlendirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, Kamerun'da tamamlanan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 14. Bakanlar Konferansı'nda çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi, küresel ticarette adaletin sağlanması, gelişmekte olan ülkelerin desteklenmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi başlıklarında Türkiye'nin vizyonunu anlatarak yoğun görüşme trafiği yürüttüğü bildirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bolat, 25-26 Mart'ta Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen konferans kapsamında çok taraflı ve ikili temaslarda bulundu.

Türkiye, konferansta kural bazlı, adil ve kapsayıcı küresel ticaret sistemine bağlılığını vurgularken özellikle gelişmekte olan ülkelerin haklarını gözeten yapıcı yaklaşımıyla uluslararası platformda dikkati çekti.

Bolat, programı kapsamında ilk ziyaretini Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliğine gerçekleştirdi. Büyükelçi Volkan Öskiper ile yapılan görüşmede Kamerun başta olmak üzere Afrika kıtasıyla ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik kapsamlı değerlendirmede bulunuldu.

Çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirildi

DTÖ 14. Bakanlar Konferansı kapsamında Bolat, Somali Ticaret ve Sanayi Bakanı Jamaal Mohamed Hassan, Gana Ticaret, Tarımsal İşletme ve Sanayi Bakanı Elizabeth Ofosu-Adjare, Singapur Sürdürülebilirlik ve Çevre Bakanı Grace Fu, Güney Kore Ticaret Bakanı Yeo Han-Koo, Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sjoerd Sjoerdsma ile bir araya geldi.

Bolat, ayrıca Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı Peter Kyle, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ve Pakistan Devlet Bakanı Bilal Azhar Kayani ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Konferansın açılış oturumunda konuşan Bakan Bolat, Türkiye'nin kural bazlı uluslararası ticaret sisteminin önemi, gelişmekte olan ülkelerin haklarının korunması, küresel refahın dengeli şekilde artırılması konularındaki duruşunu anlattı.

Sokak Çocuklarına Serigrafi Baskı Atölyesi ziyaret edildi

Program kapsamında sosyal sorumluluk ve kültürel temaslar da gerçekleştirildi. Yaounde'de TİKA tarafından kurulan "Sokak Çocuklarına Serigrafi Baskı Atölyesi"ni ziyaret eden Bolat, çalışmaları yerinde inceledi. Yaklaşık 180 gencin eğitim aldığı projede, sokakta yaşayan çocukların meslek edinerek üretime katılmaları hedefleniyor.

Ayrıca Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı ve efsanevi futbolcu Samuel Eto'o ile bir araya gelen Bolat, sporun birleştirici gücü ve Türkiye-Kamerun dostluğunun kültürel alanlarda da güçlendirilmesi konularını değerlendirdi.

DTÖ 14. Bakanlar Konferansı boyunca, Ticaret Bakanı Bolat'ın gerçekleştirdiği temaslarda, çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi, küresel ticarette adaletin sağlanması, gelişmekte olan ülkelerin desteklenmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi başlıklarında Türkiye'nin vizyonu ortaya konuldu.

Kaynak: AA

Advertisement
