Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ekonomisinin itici güçlerinden biri haline gelen hizmet sektörümüz, emeğiniz, vizyonunuz ve yenilikçi yaklaşımınız sayesinde her geçen yıl daha da güçleniyor" ifadesini kullandı.

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen 'Hizmet İhracatının Şampiyonları' ödül töreninde, Türkiye'nin hizmet ihracatına katkı sunan firmalar 20 kategoride ödül aldı. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın da katıldığı törende, hizmet sektörlerinin Türkiye ekonomisine sağladığı katkı ve uluslararası pazarlardaki başarıları öne çıktı.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, törendeki konuşmasında hizmet sektörünün Türkiye ekonomisinin itici güçlerinden biri haline geldiğini belirterek, "Emeğiniz, vizyonunuz ve yenilikçi yaklaşımınız sayesinde hizmet sektörümüz her geçen yıl daha da güçleniyor" dedi.

"Türkiye'nin hizmet ihracatı 125 milyar dolara ulaştı"

Bolat, Türkiye'nin hizmet ihracatının 2002'de 14 milyar dolar düzeyindeyken 2025'te 125 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, hizmet ticaretinin 63 milyar dolarlık fazla verdiğini ve cari işlemler dengesine önemli katkı sağladığını kaydetti.

Bakan Bolat, "Ülkemizin mal ve hizmet ihracatı rekorları yıldan yıla tazelenmekte ve böylece ülkemiz adını küresel ticarette üst sıralara yazdırmaktadır. Bu başarıda aslan payına sahip olan siz değerli ihracatçılarımız başta olmak üzere, ekonomik istikrarımızın sürmesi ve ülkemizin gelişmesi için üstün çaba gösteren herkesi gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bolat, hizmet ihracatındaki yükselişe de dikkat çekerek, "Dünyanın en fazla hizmet ihracatı gerçekleştiren ülkeleri arasında 22'nci, en fazla hizmet ticareti fazlası veren ülkeler arasında ise 6'ncı sıraya yükseldik. 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış hizmet ihracatımız 127,2 milyar dolara ulaşırken, yıl sonu 128 milyar dolar hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

Bolat, hizmet ihracatına katkı sunan sektörlere de değinerek, "Turizmde 65,2 milyar dolar gelir ve 63,9 milyon ziyaretçi; taşımacılıkta 42,6 milyar dolar gelir; sağlık turizminde 3 milyar dolar; eğitim hizmetlerinde 3,2 milyar dolar ihracat başarısına ulaştık. Türk dizileri ve filmleri 170'ten fazla ülkeye ulaşırken, müteahhitlik sektörümüz 139 ülkede üstlendiği 571 milyar dolar tutarında 13 binin üzerindeki projeyle ülkemizin küresel marka gücünü ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

"Hizmet ihracatı ekonomiye çok yönlü katkı sağlıyor"

HİB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker de konuşmasında, 2018'de 65,5 milyar dolar düzeyinde olan hizmet ihracatının 2025'te 124,9 milyar dolara çıktığını ifade etti. Şeker, hizmet ihracatında elde edilen 63 milyar dolarlık fazlanın döviz gelirleri ve cari denge bakımından taşıdığı öneme işaret ederek, "Hizmet ihracatını yalnızca döviz geliriyle değerlendirmemek gerekiyor. Sektörlerin insan kaynağı, bilgi, teknoloji ve uzmanlığa dayalı yapısının Türkiye ekonomisi için önemli avantajlar sunuyor. Bu açıdan mal ve hizmet ihracatının birbirini tamamlayan iki alan. Tasarım, yazılım, finansman, lojistik, teknik danışmanlık ve satış sonrası hizmetler sanayi ürünlerinin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırıyor" diye konuştu.

Şeker, küçük ve orta ölçekli hizmet ihracatçılarının teknoloji, uzmanlık ve veri altyapısına erişiminin önemine dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı önderliğinde üzerinde çalışılan 2030 Türkiye Hizmet İhracatı Stratejisi'nin de sektörlerin geleceği bakımından önemli bir yol haritası olacağını belirten Şeker, hizmet ihracatının Türkiye'nin ekonomik gücüne, uluslararası itibarına ve küresel rekabet kapasitesine katkı sunmayı sürdüreceğini kaydederek sözlerini tamamladı.