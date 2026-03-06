Bolat'tan Katar ve Yeni Zelanda Büyükelçileriyle Görüşme

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal bin Abdullah Al-Henzab ve Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Greg Lewis ile görüştü.

Bolat, Nsosyal hesabından, Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'de göreve başlayan Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab'ı kabul ettiğini belirten Bolat, "Sayın Büyükelçi ile ekonomik ilişkilerimizin seyrine dair istişarelerde bulunurken, bölgesel gelişmeler ışığında ikili ticaretimizin sürdürülebilir şekilde ilerletilmesine yönelik atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişi yaptık. Türkiye ile Katar arasında ticaret hacmi 2025 yılında 1,3 milyar dolara yaklaşırken, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Sayın Temim bin Hamed Al Sani'nin belirlemiş olduğu 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine en kısa sürede ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile Yeni Zelanda arasındaki ticari ilişkileri ileri taşımakta kararlıyız"

Bolat, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Lewis ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine de işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çanakkale Savaşları ile şekillenen ortak tarihimizin sağladığı güçlü dostluk zemininde, Türkiye ile Yeni Zelanda arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini artırma, çeşitlendirme imkanlarını ele aldık. Turizm alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi, Türk Hava Yolları'nın bölgeye yönelik uçuşlarının sağlayacağı katkılar, özel sektör işbirliğinin önemi, başta tarım, gıda, altyapı, enerji, eğitim hizmetleri ve teknoloji olmak üzere birçok alanda yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirdik. Türkiye ile Yeni Zelanda arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri önümüzdeki dönemde daha da ileri taşımakta kararlıyız."