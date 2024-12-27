Bolat ve Mucunski'den İşbirliği Vurgusu

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dün Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu kapsamında Kuzey Makedonya'da, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski tarafından ağırlandı.

Ticaret Bakanlığından, Bolat'ın Mucunski ile 26 Aralık'taki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Bolat ve Mucunski, bu ziyaretin Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki dostane ve güçlü ilişkilerin bir başka teyidi niteliğinde olduğunu vurguladı.

Görüşmede, ekonomik işbirliğini hem devlet düzeyinde hem de iki ülkenin iş çevreleri arasında yoğunlaştırma potansiyelini ele alan iki bakan, ikili işbirliğini artırma hedefiyle genel diyaloğu daha da derinleştirme konusundaki kararlılıklarını ifade etti.

Bolat ve Mucunski, mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın daha fazla tarım ürününü içerecek şekilde içeriğinin genişletilmesinin ve bu amaç doğrultusunda teknik görüşmelerin hızlandırılmasının önemine dikkati çekti.

Ziyaret kapsamında düzenlenen Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'nda Bolat ve Mucunski, iş dünyasına tam desteklerini vurgularken, ticaret ve yatırım işbirliğini geliştirmek için daha yoğun bir ortaklığı teşvik ettiklerini kaydetti.

Öte yandan, ziyaret sırasında her iki Bakan da Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski tarafından kabul edildi ve ikili ticaret ile yatırımlarda yeni işbirliği alanlarını netleştirmek amacıyla fırsatlar değerlendirildi.