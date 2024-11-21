Bolu 2025 Bütçesi Belirlendi

Ekonomi

İl Genel Meclisi'nde Bolu'nun 2025 yılı bütçesi 1 milyar 16 milyon lira olarak karara bağlandı.

İl Genel Meclisinde 4 Kasım Pazartesi günü başlayan bütçe görüşmeleri sona erdi. Toplantıların ilk haftasında kamu kurum ve kuruluşları bütçe taleplerini meclise iletti. Kurumların talepleri ve ihtisas komisyonlarının tespitleri doğrultusunda 2025 yılı bütçesi 1 milyar 16 milyon lira olarak belirlendi. Meclisin son oturumunda İl Özel İdaresinin bütçe kararnamesi ile gelir ve gider bütçesi oylanarak kabul edildi.

Bütçe oylamasının ardından bir değerlendirme yapan İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya, "Bütçemizin, ilimize, ilçelerimize, köylerimize ve tüm kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yeni oluşan meclisimizin ilk bütçesini gerçekleştirdik. Uyum içerisinde bütçenin oluşmasına katkı veren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Birlik, beraberliğimizin daim olması temennisiyle 2025 yılında da başarılarımızın artarak devam etmesini arzu ediyorum" diye konuştu.

Toplantı, Aralık Ayı İl Genel Meclisi toplantılarının 2 Aralık Pazartesi günü başlamasının kararlaştırılmasıyla sona erdi. - BOLU