Bolu'da ata tohumu hasadı başladı, en verimli ürünler tohumluk ayrılıyor - Son Dakika
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Bolu'da ata tohumu hasadı başladı, en verimli ürünler tohumluk ayrılıyor

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Bolu\'da ata tohumu hasadı başladı, en verimli ürünler tohumluk ayrılıyor
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Bolu Belediyesi'nin Ata Tohumu Projesi kapsamında Çayırköy'deki Bebek Meyve Ormanı'nda nisan ve mayıs aylarında toprakla buluşturulan sebzelerin hasadına başlandı. En verimli ürünler tohumluk olarak ayrılıp genetik yapısı korunarak gelecek sezon yeniden ekilecek.

Bolu Belediyesi tarafından yerel tarımsal mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen "Ata Tohumu Projesi" kapsamında toprakla buluşturulan sebzelerin hasadına başlandı. Yüzlerce yıllık geçmişe sahip tohumlardan elde edilen ürünler, üretim için yeniden tohumluk olarak ayrılıyor.

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ata tohumlarının genetik özelliklerini korumak ve çoğaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Merkeze bağlı Çayırköy'de yer alan Bebek Meyve Ormanı'ndaki üretim sahasında nisan ve mayıs aylarında toprakla buluşturulan ve ziraat mühendislerinin titiz gözetiminde yetiştirilen domates, biber, fasulye, patlıcan ve salatalık gibi ürünler için hasat mesaisi başladı. Toplanan sebzeler arasından en verimli ve uygun niteliklere sahip olanlar özenle seçilerek tohumluk olarak ayrılıyor. Ayrılan bu tohumlar, genetik yapıları bozulmadan muhafaza edilerek, bir sonraki ekim sezonunda yeniden toprakla buluşturulacak. Bu döngü sayesinde kaybolmaya yüz tutmuş yerel çeşitlerin çoğaltılarak yaşatılması hedefleniyor.

"Temel amacımız ata tohumlarımızı gelecek nesillere aktarmak"

Projenin sahadaki yürütücülerinden Ziraat Mühendisi Şengül Özen, belediye olarak ata tohumlarına sahip çıktıklarını belirterek, "Nisan ve mayıs aylarında ürettiğimiz fidelerimizi Çayırköy'de bulunan Bebek Meyve Ormanı'nda toprakla buluşturduk. Burada domates ve biber çeşitlerimizin yanı sıra fasulye üretimimiz de var. Yetiştirdiğimiz ürünlerden gelecek dönemlerde yeniden üretim yapabilmek için tohumlarımızı alıyor ve muhafaza ediyoruz. Temel amacımız, ata tohumlarımızı koruyarak çoğaltmak ve gelecek nesillere aktarmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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