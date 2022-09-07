Highway AVM, yeni mağazalarla büyümeye devam ediyor

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi Highway Outlet, yeni açılan mağazalarla birlikte büyümeye devam ediyor. Bitkisel kozmetik ürünleriyle dikkat çeken Yves Rocher , organik tarım sahalarında, botanik uzmanları ve bitkisel laboratuvarlarıyla bitkisel ürünlerini Highway'de müşterilerine sunuyor.

Bolu 'da, Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi Highway Outlet, bünyesine kattığı yeni mağazalarla büyümeye devam ediyor.

Kaynak: İHA

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