Highway AVM, yeni mağazalarla büyümeye devam ediyor - Son Dakika
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Highway AVM, yeni mağazalarla büyümeye devam ediyor

07.09.2022 11:50
Highway AVM, yeni mağazalarla büyümeye devam ediyor

Bolu'da, Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi Highway Outlet, bünyesine kattığı yeni mağazalarla büyümeye devam ediyor.

Bolu'da, Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi Highway Outlet, bünyesine kattığı yeni mağazalarla büyümeye devam ediyor.

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi Highway Outlet, yeni açılan mağazalarla birlikte büyümeye devam ediyor. Bitkisel kozmetik ürünleriyle dikkat çeken Yves Rocher, organik tarım sahalarında, botanik uzmanları ve bitkisel laboratuvarlarıyla bitkisel ürünlerini Highway'de müşterilerine sunuyor.

Cilt bakımı kremleri, saç, makyaj, vücut ve güneş, parfüm ve banyo ürünlerini özel net yüzde 30 indirim kampanyası başlatan Yves Rocher, alışveriş yapan ilk 100 müşteriye sürpriz hediyeler verecek. - BOLU

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, alışveriş, Bolu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Highway AVM, yeni mağazalarla büyümeye devam ediyor - Son Dakika

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