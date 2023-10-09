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Bolu'da hasat sona erdi! Sarı patatesin kilosu 20 lira - Son Dakika

Bolu'da hasat sona erdi! Sarı patatesin kilosu 20 lira

Son Güncelleme: 09.10.2023 15:41

Patates diyarı olarak bilinen Bolu'da eylül ayında topraktan çıkarılan patatesler tezgahlardaki yerini aldı. Bolu'nun sarı patatesi 20 liradan satışa sunulurken, esnaf kışın fiyatların daha da artacağını söyledi.

Patates deyince akla ilk gelen şehirlerden biri olan Bolu'da patates hasat dönemi sona erdi. Çiftçilerin ürettiği Bolu'nun sarı patatesi tezgahlarda yerini aldı. İhsaniye Mahallesi'nde her pazartesi günü kurulan pazar alanında satışa sunulan patates rağbet gördü. Bolu'nun sarı patatesi 20 liradan satışa sunuldu.

Hasat dönemi sona erdi! Sarı patates kilosu 20 liradan satılıyor

"KIŞIN DAHA DA ARTAR"

Patates fiyatının 16 lira ile 20 lira arasında olduğunu belirten pazarcı esnafı İsmail Metin, "Patates 16 liraya da var ama Bolu'nun sarı patatesi 20 lira. Bolu dışından gelen 16 lira. Talep şu anda normal. Kışın daha da fiyatının artacağını söylüyorlar" dedi.

Hasat dönemi sona erdi! Sarı patates kilosu 20 liradan satılıyor
Kaynak: İHA

Eylül, Bolu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bolu'da hasat sona erdi! Sarı patatesin kilosu 20 lira - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da hasat sona erdi! Sarı patatesin kilosu 20 lira - Son Dakika
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