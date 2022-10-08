Bolu ekonomi haberleri: Bolu TSO Başkanlığına Türker Ateş yeniden seçildi - Son Dakika
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Bolu ekonomi haberleri: Bolu TSO Başkanlığına Türker Ateş yeniden seçildi

08.10.2022 14:58
Bolu ekonomi haberleri: Bolu TSO Başkanlığına Türker Ateş yeniden seçildi

Gelen Bolu haberine göre Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına mevcut başkan Türker Ateş yeniden getirildi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına mevcut başkan Türker Ateş yeniden getirildi.

TSO binasında 40 üyenin oy kullandığı seçimlerde, TSO Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) Delegeleri ve Disiplin Kurulu üyeleri belli oldu.

Tek liste üzerinden gerçekleşen seçimlerde Türker Ateş Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilirken, Meclis Başkanı ise Aydoğan Tekin oldu.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Ateş, "Yeni bir dönem, yeni bir heyecan." dedi.

Ateş, üyelerin takdiriyle tekrar başkan seçildiğini vurgulayarak, "Yaptığımız projeler var, devam edecek projelerimiz var. Önemli olan hep beraber güzel projeleri gerçekleştirmek. İş dünyasının problemlerini de biliyoruz. Tekrar yeni dönemimiz hayırlı olsun. Umut ediyorum ki bu dönem daha verimli, daha düzgün işlere imza atarız." diye konuştu.

Meclisi 4 yıl boyunca temsil edeceğini belirten Tekin ise "Sayın Türker beyin başkanlığını ve yönetim kurulunu da kutluyorum. Kendisiyle uyumlu bir şekilde çalışacağımızı ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Türkiye, Bolu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bolu ekonomi haberleri: Bolu TSO Başkanlığına Türker Ateş yeniden seçildi - Son Dakika

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