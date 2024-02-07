Bolu\'nun turizm merkezleri sömestirde 128 bin 933 ziyaretçi ağırladı

Bolu'nun gözde turizm merkezleri sömestir boyunca 128 bin 933 ziyaretçiyi ağırladı.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin gözde doğa turizm merkezlerine sahip olan Bolu, sömestir boyunca binlerce tatilciyi ağırladı. Tatillerini doğayla iç içe ve karlarla kaplı ormanlarda geçirmeyi tercih eden tatilcilerin en fazla rağbet gösterdikleri yer Abant Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller Milli Parkı oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentteki milli ve tabiat parklarına yarıyıl tatilinde 128 bin 933 kişi geldi.
Tatilcilerin gözdesi Abant oldu
Tatil boyunca, Abant Gölü Milli Parkı'nı 98 bin 339, Gölcük Tabiat Parkı'nı 28 bin 700 ve Yedigöller Milli Parkı'nı bin 530 kişi ziyaret etti. Mudurnu ve Göynük ilçelerindeki Sünnet ve Sülüklü gölleri ile Aladağlar bölgesinde bulunan Göksu ile Kıbrıscık ilçesindeki Karagöl tabiat parkları da toplam 365 kişiyi ağırladı. - BOLU
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