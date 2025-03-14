Bolu Tatlıcıları Ramazan'da Sütlü Tatlılara Yöneliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bolu Tatlıcıları Ramazan'da Sütlü Tatlılara Yöneliyor

Ramazan'da Bolu'da tatlıcılar rağbet görüyor; sütlü tatlılar ve mekik baklava popüler oldu.

14.03.2025 14:05
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Tatlıcılarda Ramazan bereketi: Daha çok sütlü tatlılar tercih ediliyor

4 kişilik bir ailenin tatlı maliyeti bin liradan başlıyor

Çikolatasından ilham aldılar, baklavası da fenomen oldu

BOLU - Bolu'da iftar sonrası tatlı keyfi yapmak isteyen vatandaşlar tatlıcılara akın ediyor. Özellikle sütlü tatlılar tercih edilirken, mekik baklava ve Dubai baklavası da en çok rağbet gören tatlılar arasında yer alıyor.

Bolu'da iftarın ardından tatlıcıların yolunu tutan vatandaşların en çok tercih ettiği lezzet mekik baklava oldu. 9 yıldır tatlı sektöründe hizmet veren Müslüm Kurt, Ramazan ayının bereketini yaşadıklarını ifade ederek, tatlıya olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Vatandaşların özellikle sütlü tatlılara ve mekik tatlısına yöneldiğini belirten Kurt, Daha hafif olmaları nedeniyle güllaç, soğuk kadayıf, soğuk baklava ve diğer sütlü tatlılar yoğun talep görüyor. Bunların yanı sıra, en çok tercih edilen ürünümüz ise Antep mekik. Bu tatlıyı gerçek Antep baklavası usulüyle, koyun sade yağı kullanarak hazırlıyoruz. Diğer ürünlerimizde ise inek sade yağı tercih ediyoruz. Antep baklavası isteyen müşterilerimize ikram ettiğimizde, hemen onu tercih ediyorlar. Şu anda en çok talep gören tatlımız da Antep mekik diyebiliriz. Kilosu bin 100 lira, diğer sütlü tatlılarımız ise 950 liradan satışa sunuluyor" dedi.

"Çikolatasından esinlendik, baklavasını yaptık"

Dubai çikolatasından esinlenerek yaptıkları Dubai baklavasının da yoğun ilgi gördüğünü belirten Müslüm Kurt, "Dubai tatlısı, çikolatasından sonra yoğun talep görmeye başlamıştı. Bizde bundan esinlenerek bir çalışma yaptık ve Dubai baklavası hazırladık. Bu tatlıda baklavayı çikolata ile kaplıyoruz. İçeriği üzerinde de özel çalışmalar yaptık ve şu an oldukça revaçta. Dubai baklavasının kilo fiyatı da bin 100 lira" diye konuştu.

4 kişilik ailenin tatlı masrafı bin liradan başlıyor

4 kişilik bir ailenin tatlı yeme maliyetinin bin lira ile bin 200 lira arasında değişeceğini aktaran Kurt, "4 kişilik bir aile olarak gelindiğinde künefe, çay, çerez, meyve ve süt ikram ediyoruz. İkramların ardından da kahve servis ediyoruz. Toplam hesap ise bin lira ile bin 200 lira arasında değişiyor. Son olarak, vatandaşlarımıza tatlı tüketmelerini mutlaka tavsiye ediyorum. Kan şekeri düştüğünde tatlı, kan şekerini dengeler ve biz de bu dengeyi sağlayarak müşterilerimizi sahura uğurluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Gastronomi, Ekonomi, Güncel, Kültür, Yaşam, Dubai, İftar, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bolu Tatlıcıları Ramazan'da Sütlü Tatlılara Yöneliyor - Son Dakika

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