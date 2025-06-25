Bolu ve Çerkezköy TSO'dan Kardeş Oda Protokolü - Son Dakika
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Ekonomi

Bolu ve Çerkezköy TSO'dan Kardeş Oda Protokolü

Bolu ve Çerkezköy TSO\'dan Kardeş Oda Protokolü
25.06.2025 13:28
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Bolu TSO ve Çerkezköy TSO arasında iş birliğini güçlendiren 'Kardeş Oda' protokolü imzalandı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette iki Oda arasında iş birliğini pekiştirecek "Kardeş Oda" protokolü imzalandı.

Bolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar, Meclis Başkanı Aydoğan Tekin, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri ile birlikte Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Bolu TSO heyetini Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri karşıladı.

Ziyarette konuşan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Çetin, "Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimizin faydalanabileceği birçok projenin içerisinde yer alıyoruz. Bölgemizde güçlü tedarik zincirinin kurulması da Oda olarak başlıca hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ana ürün üretimi sağlayan bölgemizin öncü firmalarını KOBİ'lerimiz ile buluşturan Tedarikçi Günleri programımızı uzun zamandır gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda üyelerimizin ihracata adım atmaları, ihracat yapan üyelerimizin ise pazar payını artırması adına projeler gerçekleştiriyoruz. Öte yandan bölgemiz ülkemizin üretim üssü konumunda yer almaktadır. Kabuk değiştiren ticaret ve sanayi ortamında üyelerimizin de bu gelişim ve değişime hızlı adapte olması adına teşvik edici çalışmalar da gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kardeş Oda protokolü imzalandı

Ziyaret kapsamında Bolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar ve Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, iki Oda arasında işbirliklerinin artması adına "Kardeş Oda" protokolü imzalandı. Başkan Ahmet Çetin, kardeş oda protokolü ile iki oda arasında iş birliklerinin daha da artacağını ve üyeler arası ticari bağların da oluşacağını ifade etti.

Bolu TSO faaliyetlerinden bahseden Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Alemdar, Kardeş Oda Protokolü ile işbirliklerinin artacağını ifade ederek, "Protokol ile, Çerkezköy TSO ve Bolu TSO arasında iletişimi güçlendirmek, karşılıklı hizmet standartlarının artmasını sağlamak, sanayi ve ticaretin gelişmesi için önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. İş birliği içerisinde hareket ederek üyelerimizin kazanacağı çalışmaların içerisinde yer alacağız" dedi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu. Başkan Ahmet Çetin, ziyaretleri, samimi sohbetleri ve iş birliği içerisinde gerçekleşecek olan proje çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar başta olmak üzere tüm heyete teşekkürlerini iletti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bolu ve Çerkezköy TSO'dan Kardeş Oda Protokolü - Son Dakika

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