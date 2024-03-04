Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini açıklayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini açıklayacak

Yerel seçim miting programlarına ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kabine toplantısına başkanlık edecek. Ekonomideki son durum, iç ve dış politikadaki gelişmeler, yerel seçim ve öğretmen atamalarının masaya yatırılacağı zirveyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek 3 bin liraya çıkartılan emeklinin bayram ikramiyesinin 10 bin liraya yükseltildiğini duyuracağı öne sürüldü.

04.03.2024 09:05  Güncelleme: 09:14
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31 Mart yerel seçimleri öncesi milyonlarca emekliyi sevindirecek bir iddia kulisleri hareketlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleşecek Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek 3 bin TL olarak açıklanan emekli bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini duyuracağı öne sürüldü.

KABİNE BUGÜN ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANIYOR

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te başlayacak. Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durum değerlendirilecek. Ramazan ayı yaklaşırken fahiş fiyat artışı yapılmaması için ele alınacak tedbirler de görüşülecek.

Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini açıklayacak

SEÇİM GÜNÜ İÇİN TEDBİRLER GÖRÜŞÜLECEK

Toplantının gündeminde, 31 Mart yerel seçimlerinin huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirler de yer alacak. Yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve F-16 tedarik sürecindeki son durum değerlendirilecek.

TÜRKİYE'NİN GAZZE DİPLOMASİSİ

Dış politikada da ana gündem Gazze olacak. İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi istişare edilecek.

Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini açıklayacak

MİLYONLARCA EMEKLİYİ HEYECANLANDIRACAK İDDİA

Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrilirken kulislere düşen iddia ise büyük ses getirdi.

"ERDOĞAN KAMERALARIN KARŞISINA GEÇİP..."

Emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılması ve iki bayram için toplam 6 bin TL ödeme yapılacağının açıklanması emeklilerin tepkisini çekerken Erdoğan'ın bugün yapılacak Kabine'nin ardından kameraların karşısına geçerek emeklinin bayram ikramiyesini 10 bin TL olarak açıklayacağı iddia edildi.

Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL\'ye yükseltildiğini açıklayacak

Bayram İkramiyesi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini açıklayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Murat denizli: 50 binnde yapsa oy vermem ülke gittikten sonra neye yarar para zaten 2 günde zamla geri alırlar bu ekonomi battı bunu gorün ya artık ... 250 69 Yanıtla
  • Yusuf Gümüşsoy: Seçim olmasa günahını vermez, 10 değil 100000 binde versen oy yok sana.. 174 47 Yanıtla
  • alos : DİLENCİ DEĞİLİM. İSTERSE HİÇ VERMESİN HEPSİ ONLARIN OLSUN. ALLAH KARNIMI DOYURACAK KADAR RIZKIMI VERİR-, VERMESE CANIMI ALIR. ONLAR YESİN İÇSİN, DÜNYAYI GEZSİNLER İŞİN SONUNDA CEHENNEM UZAK DEĞİL. 162 24 Yanıtla
  • Ali Mutlu: Oğlunun gemiciklerini, öbür oğlunun derneklerini verse oy verirsem onlar gibi olayım. 136 36 Yanıtla
  • Zülküf Sağlamoğlu: Bu ikramiyeyi kaldırsınlar, maaşlara 12 bin seyyanen zam yapsınlar. Yılda iki kez verilen ikramiye ile emekliyi kaldıracaklarını zanediyorlar. Herşeye bütçe var emekliye yok. 151 15 Yanıtla
  • barbaros hayrettin paşa: Millet zamları enflasyonu düşürmenizi bekliyor harşlık vermenizi degil ama hiçbirşeyin düştügü yok tam tersi dahada zamlanıyor 23 yıl önce bile bukadar ekonomi kötü degildi. Bir arsa bir daire alabiliyoduk şimdi çocuklarımızı nasıl evlendiricez kiraya gitse geçinebilirmi birde çocuk olursa nasıl geçinirler evlenmekten korkan gençler herşeyi hesap eder oldu millet 115 11 Yanıtla
  • Ali Usda: Ağam bizimle eğlenir. 87 11 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Zaten oy vermem diyenler şimdiye dek vermemiş olanlar dır siz olmadan da yine iktidar hep iktidar Allah’ın izniyle 21 75 Yanıtla
  • alos : DÜNYANIN EN FAKİR EMEKLİSİ OLMUŞUM, BİR ÜSTE ÇIKSAM NE OLUR ÇIKMASAM NE OLUR, AMA BU SİSTEM SGK YA ZARAR VERİR SİSTEM BİTER. 55 10 Yanıtla
  • cemal köse: Sonu yakındır . Allah zalimleri kahreylesin. 23 7
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