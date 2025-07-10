BonusFlaş ile Temassız Ödeme Dönemi - Son Dakika
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Ekonomi

BonusFlaş ile Temassız Ödeme Dönemi

BonusFlaş ile Temassız Ödeme Dönemi
10.07.2025 12:46
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Huawei Watch 5 kullanıcıları, BonusFlaş ile temassız ödemelerini artık saatleriyle gerçekleştirebiliyor.

Mobil cüzdan BonusFlaş, Huawei'in yeni nesil akıllı saati ile temassız ödeme deneyimi sunduğunu duyurdu. Buna göre, uygulamasını saatlerine indiren Android destekli akıllı telefon kullanıcısı Garanti BBVA müşterileri, fiziki kart ya da cep telefonu gerekmeksizin tüm temassız ödeme işlemlerini Watch 5'le gerçekleştirebiliyor.

Garanti BBVA, ödeme sistemleri alanında yenilikçi çözümlerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. (GÖSAŞ) ile Huawei Türkiye arasında yapılan iş birliği kapsamında, BonusFlaş, Huawei'in yeni nesil akıllı saati Huawei Watch 5 'te temassız ödeme deneyimi Türkiye'de sunan ilk uygulamalardan oldu.

Yapılan açıklmaya göre bu iş birliğiyle, Watch 5 kullanıcısı banka müşterileri, fiziki kart ya da cep telefonu taşımaya gerek kalmadan hızlı, güvenli ve kolay ödeme yapabiliyor. Markanın diğer NFC destekli saat modellerinde de yakın zamanda BonusFlaş'la temassız ödeme özelliği kullanılabilecek. Bankanın müşterileri, BonusFlaş uygulamasının teknolojik altyapısı sayesinde, ödeme sırasında cep telefonlarını ya da fiziksel kartlarını kullanmadan, saatleriyle hızlı ve güvenli bir şekilde işlem gerçekleştirebiliyor. Kullanıcı dostu arayüzü, yüksek işlem hızı ve gelişmiş güvenlik standartları sayesinde mobil cüzden, temassız ödemeleri saat üzerinden de kolaylıkla yapılabilir hale getiriyor.

"Ödemeleri 'görünmez' kılmayı hedefliyoruz"

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Temassız ödeme teknolojilerine yaptığımız yatırımlarla bir yandan müşteri deneyimini mümkün olan her platformda geliştirirken bir yandan da ödemeleri 'görünmez' kılmayı hedefliyoruz. Teknolojinin sağladığı tüm olanakları, müşterilerimiz için hayatı kolaylaştıran pratik çözümlere dönüştürüyoruz. Huawei gibi global bir teknoloji lideriyle gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, mobil cüzdan deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Akıllı saatinizi aynı zamanda cüzdanınız haline getiren BonusFlaş uygulamasıyla temassız ödeme olanaklarımızı daha da çeşitlendirmiş olduk. Yakın zamanda tüm modellere aynı teknolojimizi entegre ederek, markanın akıllı saat kullanıcıları ile bu teknolojimizi her modelde buluşturmayı hedefliyoruz. Banka olarak inovasyon odağımızla müşterilerimize zaman kazandıran, güvenli ve kullanıcı dostu çözümler sunmaya devam edeceğiz."

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Wan Fei ise şöyle konuştu: "Yenilikçi teknolojileriyle Türkiye'de dikkat çeken akıllı saat markası olarak, son teknoloji giyilebilir ürünlerimizi globalde olduğu gibi, Türkiye'de de tüketicilerle memnuniyetle buluşturuyoruz. Buna ek olarak, tüketicilerimizin hayatını kolaylaştıracak yerel çözümler ve teknoloji iş birlikleriyle, Türkiye'deki kullanıcı deneyimi memnuniyetini arttırmaya devam ediyoruz. Bu noktada, en yeni akılllı saatimiz Huawei Watch 5 için, banka ile yaptığımız iş birliği, BonusFlaş temassız ödeme özelliği ile bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Bu entegrasyonlarımızı, önümüzdeki dönemde diğer kategori akıllı saatlerimize de genişletmeyi hedefliyoruz."

Açıklamaya göre BonusFlaş, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. (GÖSAŞ) tarafından geliştirilen altyapısıyla, farklı işletim sistemleri ve cihazlarla yüksek uyumluluk sağlayarak kullanıcılarına kesintisiz bir ödeme deneyimi sunuyor. 5,5 milyonun üzerinde Garanti BBVA kullanıcısının telefonunda yer alan mobil cüzdan, QR ile ödeme, NFC ile mobil temassız ödeme, kampanyalar, kart yönetimi ve anlık bildirim özelliklerinin yanında, akıllı saat üzerinden NFC ile temassız ödeme özelliğini kullanıcılarına sunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Cep Telefonu, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Huawei, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BonusFlaş ile Temassız Ödeme Dönemi - Son Dakika

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