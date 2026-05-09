Borsa, Altın ve Dolar Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Borsa, Altın ve Dolar Yükseldi

09.05.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul haftayı %4,29 artışla kapattı; altın ve dövizde de değer kazanımları görüldü.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,29 artışla 15.062,65 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 14.321,03 puanı, en yüksek 15.167,10 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde sanayi endeksi yüzde 5,78 artışla 19.259,05 puana, teknoloji endeksi yüzde 4,27 kazançla 51.691,80 puana, hizmetler endeksi yüzde 4,13 yükselişle 13.367,46 puana ve mali endeks yüzde 3,22 değer kazancıyla 20.424,11 puana çıktı.

Kiler Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisseler arasında yüzde 31,57 ile Kiler Holding ilk sırada yer aldı. Kiler Holding'i yüzde 29,45 ile Hektaş ve yüzde 24,12 ile Mia Teknoloji izledi.

En çok değer kaybeden hisseler ise yüzde 21,74 ile Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ, yüzde 8,50 ile Destek Finans Faktoring AŞ ve yüzde 7,13 ile Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 953 milyar 960 milyon lirayla ASELSAN, 667 milyar 800 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ, 576 milyar 660 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.

Altın ve döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta sonuna göre yüzde 3,19 artışla 6 bin 918 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,17 yükselişle 46 bin 601 liraya çıktı.

Çeyrek altının satış fiyatı da yüzde 3,19 değer kazanarak 11 bin 588 lira oldu.

Doların satış fiyatı yüzde 0,40 artarak 45,3650 liraya yükselirken, avronun satış fiyatı yüzde 1,15 artışla 53,4640 liraya çıktı.

Geçen hafta 61,1110 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,20 artışla 61,8440 liraya yükseldi.

İsviçre frangı da yüzde 1,29 yükselişle 58,4050 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa, Altın ve Dolar Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
Aleyna Çakır’ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu Aleyna Çakır'ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu
İran’ın BAE’ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider sonunda baş başa kalırız“ İran'ın BAE'ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider; sonunda baş başa kalırız"
“İtfaiyeci görevini yapan gazeteciye tokat attı“ iddiası "İtfaiyeci görevini yapan gazeteciye tokat attı" iddiası
CHP, Burcu Köksal’a karşı harekete geçiyor CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor
Basra Körfezi’nde hareketli saatler İran dev petrol tankerini ele geçirdi Basra Körfezi'nde hareketli saatler! İran dev petrol tankerini ele geçirdi

12:10
Türkiye’den patlamayan ama yok eden füze Savaş tarihini değiştirecek
Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze! Savaş tarihini değiştirecek
12:09
Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
11:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
11:14
Akaryakıtta dev indirim Tabela bir kez daha değişti
Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti
10:25
Yapay zeka mı gerçek mi AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
Yapay zeka mı gerçek mi? AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
09:02
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 12:40:01. #7.13#
SON DAKİKA: Borsa, Altın ve Dolar Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.