Borsa Çatışma Endişeleriyle Düşüşte

03.03.2026 18:09
New York borsası, Orta Doğu'daki çatışma endişeleriyle açılışta düşüş kaydetti.

New York borsası, Orta Doğu'daki çatışmanın küresel ticaret ve enflasyona etkisine dair endişelerle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 900 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,81 azalarak 48.018,85 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,65 azalışla 6.767,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,98 kayıpla 22.297,61 puana indi.

Orta Doğu'daki çatışmanın uzama ihtimalinin küresel ticareti etkileyebileceği ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceğine yönelik endişelerle pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hafta sonunda başlattığı saldırılar sonrası İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, dün Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını bildirdi.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla Körfez'de deniz trafiği dururken, küresel enerji tedarikine yönelik endişeler piyasalarda keskin fiyat artışlarına yol açtı.

Arz endişeleriyle yükselen Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 17.40 itibarıyla yüzde 7'nin üzerinde artarak 83,7 dolar olurken, aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 8'den fazla artarak 77,1 dolardan alıcı buldu.

Analistler, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu körükleyebileceğinden ve halihazırda tarifelerden kaynaklanan fiyat artışlarına karşı temkinli olan ABD Merkez Bankasının (Fed) politika kararlarını daha da karmaşık hale getirebileceğinden endişe duyulduğunu belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in faiz indirimine gitme ihtimalinin temmuz ayından eylül ayına kaydığı görüldü.

Öte yandan, Orta Doğu'da yükselen tansiyondan en çok etkilenen sektörler arasında yer alan hava yolu şirketlerinin hisselerindeki düşüş sürdü.

Amerikan hava yolu şirketlerinden Delta'nın hisseleri yüzde 3'ün, United Airlines ve American Airlines'ın hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

Kaynak: AA

