Borsa Düşüşte: İran Anlaşması Umutları Sona Erdi

NEW New York borsası, yatırımcıların ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılabileceğine dair umutlarının azalmasıyla güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,1 azalarak 46.601,12 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 azalışla 6.601,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 düşüşle 21.927,09 puana indi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a bir anlaşma için tanıdığı sürenin dolmasına saatler kalırken pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Dünkü basın toplantısında, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaması durumunda, İran'ın enerji santrallerine ve köprülerine yönelik saldırı düzenleneceği yönündeki tehditlerini yineleyen Trump, ABD doğu saatiyle salı akşamı 20.00'ye kadar İran ile anlaşma sağlanmazsa "ülkeyi tek bir gecede yok edebileceklerini" söylemişti.

Trump, bugün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ülke basınında, "ABD ile İran arasındaki uçurumun, akşam 20.00'ye kadar bir anlaşmanın gerçekleşmesine olanak tanımayacak kadar büyük olduğuna" dair haberler yer aldı.

Analistler, yatırımcıların Trump'ın belirlediği süre dolmadan önce bir anlaşmaya varılabileceğine dair beklentilerinin azaldığını ve çatışmanın tırmanabileceğine dair endişelerinin arttığını belirtti.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 110,07 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 2,4 artarak 115,15 dolara ulaştı.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı şubatta yüzde 1,4 ile beklenenden fazla düşüş kaydetti.