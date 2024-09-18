Borsa faiz beklentileriyle yatay seyrini sürdürdü - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa faiz beklentileriyle yatay seyrini sürdürdü

New York borsası, Fed'in faiz kararı öncesi yatay seyrini korurken, Dow Jones yüzde 0,04 düştü.

18.09.2024 00:18
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New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi günü yatay seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 azalışla 41.606,18 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 artışla 5.634,58 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 artarak 17.626,95 puana çıktı.

Fed'in bugün başlayan ve kararları yarın açıklanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında işlem gününün kapanışında yatay bir seyir izlendi.

Fed'in 2020'den bu yana ilk faiz indirimi açıklaması beklenirken, piyasalarda Bankanın faiz indirimlerine 50 baz puanlık bir adımla başlama ihtimali yüzde 65, 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı ise yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in faiz indiriminin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ederken, eski Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, bugün verdiği bir röportajda, 50 baz puanlık bir adım atmanın, yılın sonlarına doğru politika yapıcıları daha iyi konumlandıracağını ifade etti.

ABD'de bugün açıklanan veriler ise ülke ekonomisinde keskin bir yavaşlamaya yönelik endişeleri azaltmaya yardımcı oldu.

ABD'de perakende satışlar, ağustosta aylık bazda azalacağı beklentilerinin aksine yüzde 0,1 artış kaydetti.

Analistler, perakende satışlarda ağustosta yaşanan beklenmedik artışın tüketici harcamalarının nispeten güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Ülkede sanayi üretimi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

Kurumsal tarafta ise Intel'in hisseleri, şirketin Amazon Web Services ile stratejik işbirliğini genişlettiklerini duyurmasının ardından yüzde 2,7 değer kazandı.

Microsoft'un hisseleri de şirketin 3 aylık temettü oranında yüzde 10'luk artışa gitme kararı sonrası yüzde 0,9 yükseldi.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Dow Jones, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa faiz beklentileriyle yatay seyrini sürdürdü - Son Dakika

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