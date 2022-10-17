Borsa günü rekorlarla tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü rekorlarla tamamladı

17.10.2022 18:22
Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 6,08 kazançla 3.847,62 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.854,13 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 6,08 kazançla 3.847,62 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.854,13 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 220,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 94,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 9,91, holding endeksi yüzde 6,42 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde bankacılık oldu.

Analistler, İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın gelir vergisi kesintisi planının süresiz olarak kaldırılacağını belirtmesiyle birlikte Avrupa başta olmak üzere küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.

Enflasyon beklentilerindeki yükseliş ve resesyon kaygıların küresel piyasalardaki etkilerinin izlendiğini ifade eden analistler, merkez bankaları yetkililerinin açıklamaları ve jeopolitik gerilimlere ilişkin haber akışının yakından izlendiğini aktardı.

Yarın veri gündeminde yurt içinde konut fiyat endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da Zew endekslerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.700 puanın destek, 3.870 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa günü rekorlarla tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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