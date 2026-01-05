Enflasyon verileri sonrası Borsa İstanbul'da tarihi rekor - Son Dakika
Enflasyon verileri sonrası Borsa İstanbul'da tarihi rekor

05.01.2026 11:37
BIST 100 endeksi enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte haftaya yüzde 0,43 yükselişle başlayarak gün içinde 11 bin 628 seviyesini test etti ve rekor tazeledi. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 2,82 ile spor olurken, en fazla düşüş yüzde 1,56 ile tekstil deri sektöründe görüldü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni haftaya pozitif başladı. Endeks, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte açılışta önceki kapanışa göre 49,34 puan artarak yüzde 0,43 değer kazandı ve 11.547,72 puana yükseldi. BIST 100, saat 11.15 itibarıyla 11.628 seviyesini test ederek rekor tazeledi.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK HAFTALIK KAPANIŞI

Cuma günü de alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 2,10 yükselişle 11.498,38 puandan tamamlamış ve tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirmişti.

EN ÇOK GERİLEYEN SEKTÖR TEKSTİL VE DERİ OLDU

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,70 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 2,82 ile spor endeksinde görüldü. En çok gerileyen sektör ise yüzde 1,56 ile tekstil ve deri oldu.

Küresel piyasalarda ise ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının küresel ekonomi üzerinde sınırlı etkisi olacağı beklentisi ve teknoloji hisselerindeki kazançların desteğiyle risk iştahı yüksek seyrediyor. Yatırımcıların, Venezuela kaynaklı risklerden çok ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve likidite koşullarına yeniden odaklandığı belirtiliyor.

GÖZLER ABD'DEN GELECEK VERİDE

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasının seyrine ilişkin daha net bir tablo sunacağını ve Fed'in bundan sonraki adımlarına dair sinyal verebileceğini ifade ediyor. Verinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceği belirtiliyor.

