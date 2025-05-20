Borsa İstanbul'da 7 Şüpheliye Operasyon

BORSA İstanbul'da manipülasyon yaptığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında, 3 ilde eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, BIST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarının paylarında manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında, 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyon kapsamında; Ankara, Şanlıurfa ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 3 ilde 7 kişi hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.