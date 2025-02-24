Borsa İstanbul'da Açığa Satışta Yeni Kural - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da Açığa Satışta Yeni Kural

Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde açığa satışta yukarı adım kuralının uygulanacağını duyurdu.

24.02.2025 12:17
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Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

Borsa İstanbul, BİST 50 endeksinde yer alan hisselerde uygulanan açığa satış işleminde yukarı adım kuralını uygulama kararı aldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulunun 05/12/2024 tarih ve 62/1863 sayılı kararı uyarınca BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabilmektedir. Söz konusu paylarda 24/02/2025 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır.

Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Açığa Satışta Yeni Kural - Son Dakika

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