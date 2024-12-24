Borsa İstanbul'da BIST 100 Artışta

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,21 artışla 9.646,33 puana yükseldi.

Dün, günü 9.626,56 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne 9,30 puan ve yüzde 0,10 yükselişle 9.635,86 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,77 puan ve yüzde 0,21 artışla 9.646,33 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.613,75, en yüksek 9.684,69 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,51, mali endeks yüzde 0,03 ve teknoloji endeksi yüzde 0,54 yükselirken, hizmetler endeksi yüzde 0,10 geriledi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si değer kazanırken, 37'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 614 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,52, bileşik getirisi de yüzde 43,42 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0390, sterlin/dolar paritesi 1,2530 ve dolar/yen paritesi 157,10 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 35,2540 liradan, avro 36,8160 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 2 bin 614 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,3 yükselişle 72,8 dolardan işlem görüyor.