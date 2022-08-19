Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa güne yükselişle başladı

19.08.2022 10:02
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 artışla 3.027,86 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 artışla 3.027,86 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,85 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 3.027,86 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,40'la inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,38'le turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13'e çekmesinin ardından yükseliş eğilimini sürdürerek küresel pay piyasalarından pozitif ayrıştı. Endeks, dün gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.033,81 puana taşırken, günü de yüzde 1,34 artışla 3.020,01 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu tazeledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki faiz kararına ilişkin devam eden belirsizliklerin güçlü kalmaya devam etmesiyle küresel pay piyasalarının yön bulmakta zorlandığını söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.030 ve 3.050 seviyelerinin direnç, 2.950 puanın destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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