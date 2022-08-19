Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,40'la inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,38'le turizm oldu.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika

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