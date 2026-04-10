Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükseldi

10.04.2026 19:53
BIST 100 endeksi yüzde 2,81 artışla 14.073,79 puandan kapandı; BIST 30 endeksi de değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 384,78 puan artarak 14.073,79 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 85,51 puan ve yüzde 0,62 artışla 13.774,51 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.763,84 puanı, en yüksek 14.073,79 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,81 değer kazanarak 14.073,79 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 476,80 puan ve yüzde 3,03 artışla 16.188,93 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 4,92, mali endeks yüzde 2,49, sanayi endeksi yüzde 1,91 ve hizmetler endeksi yüzde 1,88 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88'i prim yaptı, 10'u geriledi, 2'si yatay seyretti. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 781 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 781 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6 milyon 863 bin 700 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,4845, satışta 44,6628 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,4791, satışta 44,6573 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1733, sterlin/dolar paritesi 1,3470 ve dolar/yen paritesi 159,083 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 düşüşle 93,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5’inci kattan düşüp öldü Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü
Metan gazı patlaması meydana gelen bina tahliye edildi Metan gazı patlaması meydana gelen bina tahliye edildi
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
İran’dan İsrail’e uyarı: Zaman daralıyor İran'dan İsrail'e uyarı: Zaman daralıyor
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı

20:44
Hull City’nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia
Hull City'nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia
20:39
Hakan Safi’den Porto’ya sürpriz ziyaret
Hakan Safi'den Porto'ya sürpriz ziyaret
20:16
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
19:14
İran: Hürmüz’den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
İran: Hürmüz'den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
19:03
Canlı anlatım: Dolmabahçe’de 5. gol de geldi
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de 5. gol de geldi
