Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Yatay Seyirle Kapandı

13.02.2026 19:06
BIST 100 endeksi gün sonunda 14.180,69 puandan kapandı, işlem gören hisselerin çoğu prim yaptı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,20 puan artarak 14.180,69 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 21,52 puan ve yüzde 0,15 azalışla 14.158,97 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.109,21 puanı, en yüksek 14.320,87 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yatay seyirle 14.180,69 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 21,44 puan ve yüzde 0,14 artışla 15.706,02 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,73, hizmetler endeksi yüzde 1,08 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,02 ve mali endeks yüzde 0,60 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 35'i geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN, Pegasus Hava Taşımacılığı ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 11 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 11 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 7 milyon 250 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,05, bileşik getirisi yüzde 35,78 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,5128, satışta 43,6872 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,5397, satışta 43,7142 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1865, sterlin/dolar paritesi 1,3634 ve dolar/yen paritesi 153,051 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 düşüşle 67,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

