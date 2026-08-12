Borsa İstanbul'da BIST 100 Yüzde 2,96 Arttı - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da BIST 100 Yüzde 2,96 Arttı

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BIST 100 endeksi 14.110,14 puandan kapanırken, gün içinde en yüksek 14.130,99 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 405,62 puan artarak 14.110,14 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,46 puan artışla 13.704,98 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.701,02 puanı, en yüksek 14.130,99 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,96 değer kazanarak 14.110,14 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 510,10 puan ve yüzde 3,30 artışla 15.970,32 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 1,75, mali endeks yüzde 2,23, teknoloji endeksi yüzde 5,68 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 72'si prim yaptı, 24'ü geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank, Astor Enerji ile CW Enerji, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 430 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 430 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 6 milyon 770 bin 1 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,98, bileşik getirisi yüzde 41,59 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,6344, satışta 47,8253 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,6172, satışta 47,8080 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1544, sterlin/dolar paritesi 1,3510 ve dolar/yen paritesi 159,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 0,1 azalışla 88,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Yüzde 2,96 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da BIST 100 Yüzde 2,96 Arttı - Son Dakika
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