Borsa İstanbul'da Düşüş - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da Düşüş

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BIST 100 endeksi günü 47,56 puan kayıpla 13.410,54 puandan kapandı, sanayi ve hizmetler endeksi geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 47,56 puan azalarak 13.410,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 86,22 puan ve yüzde 0,64 artışla 13.544,32 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.376,01 puanı, en yüksek 13.588,52 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 değer kaybederek 13.410,54 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 43,00 puan ve yüzde 0,28 azalışla 15.205,42 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,64 ve teknoloji endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 1,07 ve hizmetler endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaparken, 55'i geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 35 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 35 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışının hemen üzerinde 6 milyon 151 bin 900 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,38, bileşik getirisi yüzde 42,06 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,4165, satışta 47,6065 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,3121, satışta 47,5017 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1510, sterlin/dolar paritesi 1,3430 ve dolar/yen paritesi 156,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 4,6 azalışla 83,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Düşüş - Son Dakika

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