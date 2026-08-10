"Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar - Son Dakika
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"Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar

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Niğde’de nüfusunun büyük bölümünün hurdacılıkla geçimini sağladığı köyde düzenlenen düğünde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Sahne alan sanatçıya davetliler tarafından yüz binlerce lira bahşiş verildi. Sanatçının para takılmaması yönündeki uyarıları ise davetlileri durdurmadı.

Niğde’de nüfusun önemli bölümünün hurdacılık yaparak geçimini sağladığı köyde düğün düzenlendi. 

SANATÇININ UYARISINA RAĞMEN PARA TAKMAYA DEVAM ETTİLER

Düğünde sahne alan sanatçı, bir süre sonra davetlilerin kendisine para vermeye başladığını görünce bahşiş takılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Ancak sanatçının uyarılarına rağmen davetliler para vermeyi sürdürdü. Sahne önünde toplanan davetliler, sanatçıya farklı miktarlarda para takarak bahşiş vermeye devam etti.

BAHŞİŞLER YÜZ BİNLERCE LİRAYA ULAŞTI

Düğün boyunca sanatçıya verilen bahşişlerin toplamının yüz binlerce liraya ulaştığı belirtildi. Davetlilerin para verme yarışına girdiği anlar ise düğünün en dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

Güncel, Yerel, Yaşam, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Murat Avci Murat Avci:
    gavatlar bir fakire verin desek ,vermezsiniz.. 8 0 Yanıtla
  • Hakki Devran Hakki Devran:
    TL'nşn değerii mi var:) 1 4 Yanıtla
  • Mehmet Kara Mehmet Kara:
    Gorgusuzlukte son nokta...ortada gelir var devletin olaya el atmasi lazim... 3 0 Yanıtla
    mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Algı yok vergi yok 1 e aldığı hurdayı 5 e satıyor ondan sonra devlet küçük esnafın tepesinde gezer bunları görmez 1 0
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Soytarılıktan ve görgüsüzlükten ibaret olmuş 2 0 Yanıtla
  • Murat Aygün Murat Aygün:
    benciller fakir fukara varken zengij insana verdikce verij diger tarafta bakin hesap nasil sorulacak, iyi ki diger taraf var 1 0 Yanıtla
    Etirol Orhan Etirol Orhan:
    aha dıger tarafa ınanan bır makarnacı daha 0 0
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