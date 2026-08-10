"Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar
Niğde’de nüfusunun büyük bölümünün hurdacılıkla geçimini sağladığı köyde düzenlenen düğünde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Sahne alan sanatçıya davetliler tarafından yüz binlerce lira bahşiş verildi. Sanatçının para takılmaması yönündeki uyarıları ise davetlileri durdurmadı.
Niğde’de nüfusun önemli bölümünün hurdacılık yaparak geçimini sağladığı köyde düğün düzenlendi.
SANATÇININ UYARISINA RAĞMEN PARA TAKMAYA DEVAM ETTİLER
Düğünde sahne alan sanatçı, bir süre sonra davetlilerin kendisine para vermeye başladığını görünce bahşiş takılmaması yönünde uyarıda bulundu.
Ancak sanatçının uyarılarına rağmen davetliler para vermeyi sürdürdü. Sahne önünde toplanan davetliler, sanatçıya farklı miktarlarda para takarak bahşiş vermeye devam etti.
BAHŞİŞLER YÜZ BİNLERCE LİRAYA ULAŞTI
Düğün boyunca sanatçıya verilen bahşişlerin toplamının yüz binlerce liraya ulaştığı belirtildi. Davetlilerin para verme yarışına girdiği anlar ise düğünün en dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.
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