Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan ve dünyada benzeri olmayan doktor balıklarıyla ün kazanan Kangal Balıklı Kaplıcası, kapsamlı bir dönüşüm sürecine giriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilen tesis, ağustos ayı sonunda gerçekleştirilecek ihale sonrasında 'Kangal Balıklı Göl Tabiat Parkı' olarak yeniden inşa edilerek sağlık turizmine kazandırılacak.

Sivas'ın Kangal ilçesinde, il merkezine 90 km ve Kangal'a 13 km uzaklıkta bulunan Kangal Balıklı Kaplıcasının, dört mevsimde 35 derece sıcaklığındaki şifalı termal suyu ve vücuttaki ölü dokuları temizleyen ‘doktor balıklarıyla' dünyada eşi benzeri bulunmuyor. 

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GELEN VAR

Kaplıca yakın bir tarihe kadar İl Özel İdaresi kiracısı olan özel sektör tarafından işletilirken dünyanın dört bir yanından gelen başta sedef hastaları olmak üzere cilt ve romatizmal rahatsızlıkları bulunanlara ev sahipliği yapıyordu. Tesiste hizmet kalitesinin arttırılabilmesi için tesis Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredildi. Sivas Valiliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından işletilmeye başlatılan tesis, misafirlerini ağırlamaya devam ederken, tesisleşme olmamasına rağmen doktor balıkları 40 günde 10 bin kişi ziyaret etti. Ağustos ayı sonunda yapılacak ihale ile Kangal Balıklı Göl Tabiat Parkı olarak yeniden inşa edilecek.

Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak

SAĞLIK VADİSİNE DÖNÜŞECEK 

Sivas Valiliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje ile bölgenin hem ekolojik açıdan korunması hem de uluslararası standartlarda önemli bir merkez haline getirilmesi hedefleniyor. Proje ile bin 600 rakımlı vadinin kendine özgü mikroklimatik yapısını koruması esas alınarak 70 bin metrekarelik alanda taşıt trafiği alanın dış çeperlerine alınarak kaplıca bölgesinin tamamen yayalaştırılması sağlanacak. Vadinin nem dengesi, güneşlenme süresi ve doğal hava akımları korunarak oluşturulan bu çevreci planlama hem ziyaretçilerin sağlığını hem de endemik balık türlerinin yaşam alanını güvence altına alınmasına katkı sağlayacak. 2027 yazında hizmete açılması planlanan proje kapsamında; 250 yatak kapasiteli otel ve aile tipi kır evleri, tam donanımlı sağlık ve kür merkezi, bin 750 metrekare büyüklüğünde açık şifa göletleri ile modern kapalı ve açık havuzlar, yeme içme mekânları, yerel kültür sokağı, yöresel ürünlerin satışa sunulacağı market alanı, otopark, mescit ve yönetim birimleri yer alacak.

Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak

İLÇE NÜFUSU İKİYE KATLANACAK 

Projenin hayata geçmesi ile yaklaşık 19 bin nüfusa sahip ilçeyi 20 günlük periyotlarda 16 bin ziyaretçinin ziyaret edebileceği öngörülüyor. İlçede sağlık turizminde patlama yaşatacak projeyi değerlendiren Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, "Biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla burası Balıklı Göl Tabiat Parkı oldu ve Tarım ve Orman Bakanlığımıza devredildi. Bakanlığımızın da burada çok güzel çalışmaları oldu. Mimari projeler, imar planları ve diğer hazırlıklar tamamlandı. Allah nasip ederse ağustos ayının sonu ya da eylül ayının ortaları gibi, görsellerini de gördüğümüz yaklaşık 1,5-2 milyar liralık yatırım ihaleye çıkacak. İstekli firmalar davet edilecek ve bu değer ülke turizminin hizmetine sunulacak. Balıklı Göl Tabiat Parkımızın turizm, istihdam ve bölge ekonomisi açısından çok önemli bir değeri var. Ülkemizde resmi kayıtlara göre yaklaşık 1 milyon 600 bin sedef hastası bulunuyor. Allah hepsine şifa versin. Dünyada bu hastalığın doğal tedavi merkezlerinden biri de ilçemizde bulunuyor. Avrupa genelinde ise yaklaşık 25 milyon sedef hastası olduğu ifade ediliyor. Sadece ülkemizdeki 1 milyon 600 bin sedef hastasının hizmetine burayı açtığımızda bile çok büyük bir turizm hareketliliği yaşanacak. Tesisler tamamlandıktan sonra bu hastaların sadece yüzde birini ilçemize çekebilsek bile, tedavi süresi olan 21 gün boyunca yaklaşık 16 bin kişi ilçemize gelmiş olacak" dedi.

Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak

İLÇE PROJEYE HAZIR HALE GETİRİLECEK 

Öztürk, projeyle birlikte ilçede projeyle uyumlu olacak çalışmaları hızlandırdıklarını ifade edip, " Bu nedenle biz de şimdiden hem sizler aracılığıyla hem de katıldığımız toplantılarda bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu yatırım başladı, süreç devam ediyor ve Allah nasip ederse önümüzdeki yılın sonunda hayata geçmiş olacak. Bu değer ortaya çıkacağı için biz de ilçemizde altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Barınma alanları, sosyal donatı alanları ve spor tesisleri konusunda belediye olarak çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda özel sektörü de yatırım yapmaya teşvik ediyoruz. Şu anda ilçemizde yaklaşık 34 konaklama tesisi, pansiyon, otel ve kamu kurumlarına ait konaklama alanı bulunuyor. Ancak mevcut kapasite bile şimdiden yetersiz kalıyor. Bu proje tamamlandıktan sonra ilçeye gelen vatandaşlarımızın tedavilerinin ardından vakit geçirebilecekleri, dinlenebilecekleri, eğlenebilecekleri ve spor yapabilecekleri sosyal alanların oluşturulması için çalışmalarımız devam ediyor. Allah'a şükür bu çalışmalar da çok güzel ilerliyor. Turizm alanındaki hazırlıklarımız bu şekilde sürüyor."

Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak
Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık, Ağustos, Güncel, Kangal, Yaşam, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Sivas Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’de korku dolu anlar “Benimle kal“ diyerek peşine takıldı Taksim'de korku dolu anlar! "Benimle kal" diyerek peşine takıldı
İran’da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai’ye yeni görev İran'da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai'ye yeni görev
Fener’in eski yıldızından füze Bursaspor sezona galibiyetle başladı Fener'in eski yıldızından füze! Bursaspor sezona galibiyetle başladı
Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar Maaşlar artacak Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar! Maaşlar artacak
Alaca’da kayıp adam şarampolde ölü bulundu Alaca'da kayıp adam şarampolde ölü bulundu
Samsun’da dayı ve yeğeni denizde boğuldu Samsun'da dayı ve yeğeni denizde boğuldu
Polise meydan okudu, faturası çok ağır oldu Polise meydan okudu, faturası çok ağır oldu
Haymana’da soğan yüklü tırda 150 kilo metamfetamin bulundu Haymana'da soğan yüklü tırda 150 kilo metamfetamin bulundu
İran’dan Mekke anlaşmasına dikkat çeken yorum: ABD’nin rolü zayıflıyor İran'dan Mekke anlaşmasına dikkat çeken yorum: ABD'nin rolü zayıflıyor
Galatasaray’a çifte kötü haber Teklif reddedildi, sahayı sedyeyle terk etti Galatasaray'a çifte kötü haber! Teklif reddedildi, sahayı sedyeyle terk etti
Sürücüleri üzecek haber Benzine ikinci zam yolda Sürücüleri üzecek haber! Benzine ikinci zam yolda
Cansever’in vasiyeti belli oldu Yerine getirilecek Cansever'in vasiyeti belli oldu! Yerine getirilecek
Gol sevinci kabusa döndü Reklam panolarından... Gol sevinci kabusa döndü! Reklam panolarından...
Messi’nin en acı günü: Babasını gözyaşlarıyla uğurladı Messi'nin en acı günü: Babasını gözyaşlarıyla uğurladı
Mekke Anlaşması’nın imzası kurumadan peş peşe saldırılar Mekke Anlaşması'nın imzası kurumadan peş peşe saldırılar

01:53
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
01:34
Bahçeli’den Kurtulmuş’a “Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı“ temalı hediye
Bahçeli'den Kurtulmuş'a "Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı" temalı hediye
01:09
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek ’ret’ Koray Aydın’dan
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek 'ret' Koray Aydın'dan
00:25
“Terörsüz Türkiye“ yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti’de
"Terörsüz Türkiye" yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de
00:10
DEM Parti’nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
DEM Parti'nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
23:48
Bahçeli’den ’Terörsüz Türkiye’ yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun
23:20
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
23:11
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
23:03
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
22:38
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
21:37
Üç muhalefet lideri Meclis’te buluştu: İttifakın ilk fotoğrafı mı
Üç muhalefet lideri Meclis'te buluştu: İttifakın ilk fotoğrafı mı?
20:44
Evinin balkonunda düşen Deniz Seki ameliyata alındı
Evinin balkonunda düşen Deniz Seki ameliyata alındı
20:08
Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 kişi yaralandı
Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 kişi yaralandı
20:07
Genel Kurul’da dikkat çeken anlar: İYİ Partili Türkoğlu kürsüden güçlükle indirildi
Genel Kurul'da dikkat çeken anlar: İYİ Partili Türkoğlu kürsüden güçlükle indirildi
19:05
Kolombiya depreminde can kaybı 70’i aştı
Kolombiya depreminde can kaybı 70’i aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 05:39:56. #7.13#
SON DAKİKA: Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.