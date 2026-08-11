Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş - Son Dakika
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Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş

Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
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Ankara’daki NATO Zirvesi’nin ardından Türkiye’den ayrılan Donald Trump’ın uçuşuna ilişkin dikkat çeken güvenlik ayrıntıları ortaya çıktı. İddiaya göre Trump, gerçek uçağının tespit edilmesini engellemek amacıyla önce Air Force One’a bindi, ardından bir yemek konteynerinin içinde gizlice çıkarılarak C-32A tipi askeri uçağa götürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Temmuz'da Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından Türkiye'den ayrılışına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Washington Post'un haberine göre Trump, İran kaynaklı olduğu belirtilen “inandırıcı” bir tehdit nedeniyle kamuoyunun gözü önünde Air Force One'a bindikten sonra uçaktan gizlice çıkarıldı ve bir yemek konteynerine aracılığıyla daha küçük bir C-32A askeri uçağına geçirildi. Operasyonun, Trump'ın gerçek uçağının hangisi olduğunun anlaşılmasını engellemek amacıyla planlandığı öne sürüldü.

ABD basınında yer alan yeni bilgiler, Trump'ın Türkiye'den ayrılışında uygulanan güvenlik planına ilişkin dikkat çekici ayrıntıları gündeme taşıdı.

Washington Post'un haberine göre, Trump'ın Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ayrılışı sırasında kapsamlı bir yanıltma operasyonu uygulandı. Buna göre Başkan, gazetecilerin ve bazı Beyaz Saray çalışanlarının Air Force One'da olduğunu düşündüğü sırada, uçaktan gizlice çıkarılarak başka bir askeri uçağa götürüldü.

ÖNCE AİR FORCE ONE'A BİNDİ, ARDINDAN GİZLİCE ÇIKARILDI 

Trump, 8 Temmuz'da Esenboğa Havalimanı'nda kameraların önünde eski model Air Force One'a bindi. Bu görüntüler, Başkan'ın söz konusu uçakla Türkiye'den ayrılacağı izlenimini oluşturdu.

Ancak Washington Post'un haberine göre Trump, uçağın arka bölümüne yanaştırılan bir ikram aracı kullanılarak gizlice uçaktan çıkarıldı.

İddiaya göre Trump'a birkaç yardımcısı da eşlik etti. İçerisinde Trump ve yardımcılarının bulunduğu konteyner daha sonra bir kamyonla pistte bulunan başka bir noktaya taşındı.

Konteyner, yakındaki Hava Kuvvetleri'ne ait C-32A uçağının kapısına kadar götürüldü. Ardından Trump ve beraberindeki ekibin bu uçaktan gizlice uçağa geçmesi sağlandı.

GAZETECİLER “YEM” OLARAK KULLANILDI 

Söz konusu planın temel amacının Trump'ın hangi uçakla seyahat ettiğinin tespit edilmesini zorlaştırmak olduğu belirtildi.

Gazeteciler ve Beyaz Saray personelinin Air Force One'da bulunması, kamuoyunda Trump'ın da aynı uçakla seyahat ettiği algısını oluşturdu.

Ancak Trump'ın gerçekte daha küçük C-32A askeri uçağıyla Ankara'dan ayrıldığı aktarıldı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de Trump'la aynı gizli uçuşta bulunduğu, ancak operasyonun normal bir uçuş izlenimi vermesi amacıyla farklı bir şekilde uçağa bindiği belirtildi.

Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş

C-32A, MİLDENHALL'A 9 DAKİKA ÖNCE ULAŞTI 

Trump'ı taşıdığı belirtilen C-32A, Ankara'dan ayrıldıktan sonra İngiltere'deki Mildenhall Hava Kuvvetleri Üssü'ne indi.

Uçağın, gazetecileri ve Beyaz Saray personelini taşıyan Air Force One'dan yaklaşık 9 dakika önce üsse ulaştığı bildirildi.

Trump'ın Air Force One'dan inişi ise uçağın piste ulaşmasından yaklaşık 25 dakika sonra kameralar tarafından görüntülendi.

Trump'ın C-32A'dan Air Force One'a tam olarak nasıl geçtiği ise henüz netlik kazanmadı.

İRAN TEHDİDİ İDDİASI 

Washington Post'a konuşan bir ABD yetkilisi, gizli uçak değişikliğinin Trump'ın hayatına yönelik “inandırıcı” bir İran tehdidi nedeniyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Yetkili, söz konusu tehdidin niteliğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Daha önce Wall Street Journal da İsrail'in ABD'yi, İran'ın Trump'a yönelik olası bir suikast planı konusunda uyardığını bildirmişti.

Trump ise NATO Zirvesi sırasında İran'ın kendisini “bir numaralı hedef” olarak gördüğünü söylemişti.

Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş

KATAR'IN HEDİYE ETTİĞİ UÇAK TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Trump, Türkiye'ye Katar tarafından hediye edilen ve yaklaşık 400 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen yeni Boeing uçakla gelmişti.

Ancak Türkiye'den dönüşte daha yeni uçak yerine eski model Air Force One'ın kullanılması dikkat çekmiş ve çeşitli güvenlik spekülasyonlarına neden olmuştu.

Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş

Trump'ın daha sonra İngiltere'de yeniden Katar'ın hediye ettiği uçağa geçtiği belirtildi.

BEYAZ SARAY İDDİAYI DOĞRULAMADI 

Beyaz Saray, Trump'ın Türkiye'den gizlice başka bir uçakla ayrıldığı yönündeki haberleri doğrudan doğrulamadı.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung ise yaptığı açıklamada, Katar'ın hediye ettiği yeni uçağın güvenliğine vurgu yaptı.

Cheung, uçağın Trump ve ekibinin güvenliğini sağlamak üzere gelişmiş güvenlik protokolleriyle donatıldığını belirterek, ABD Başkanı'nın çok sayıda düşman tarafından hedef alındığını ve yönetimin bu tehditlere karşı mevcut tüm imkanları kullandığını ifade etti.

Beyaz Saray ayrıca yeni uçağın güvenli, emniyetli ve başkanlık görevlerinin gerektirdiği ileri teknolojilere sahip olduğunu savundu.

Açıklamada, uçağın tasarımında estetikten ziyade başkanlık görevinin ihtiyaçlarının önceliklendirildiği ve güvenlik, iletişim ya da görev gereklilikleri konusunda herhangi bir risk alınmadığı belirtildi.

Böylece Trump'ın Ankara'dan ayrılışına ilişkin daha önce kamuoyuna yansıyan görüntülerin arkasında, İran kaynaklı olası tehditlere karşı başkanın gerçek uçuşunu gizlemeye yönelik kapsamlı bir güvenlik planının bulunduğu iddiası gündeme gelmiş oldu.

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Son Dakika Beyaz Saray Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ahmet Aksoy Ahmet Aksoy:
    iran’nın korkusundadır. 7 1 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Dostu korumuş sarì domuzu 0 0 Yanıtla
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