Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 Endeksi 13.346,43'te Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 371,39 puan azalarak 13.346,43 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 730,39 puan ve yüzde 5,32 azalışla 12.987,42 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.987,42 puanı, en yüksek 13.456,56 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,71 değer kaybederek 13.346,43 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 346,75 puan ve yüzde 2,24 düşüşle 15.136,91 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 4,35 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 2,61, hizmetler endeksi yüzde 2,71 mali endeks yüzde 4,74 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 14'ü prim yaptı, 86'sı geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Koza Altın İşletmeleri ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 335 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 335 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 5,5 artışla 7 milyon 810 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,56, bileşik getirisi yüzde 37,54 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,8543, satışta 44,0300 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,7693, satışta 43,9447 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,3409 ve dolar/yen paritesi 157,579 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 6,9 artışla 78,1 dolardan işlem görüyor.