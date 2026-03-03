Borsa İstanbul'da Düşüş Devam Ediyor - Son Dakika
Borsa İstanbul'da Düşüş Devam Ediyor

03.03.2026 10:09
BIST 100 endeksi güne %0,38 azalışla 13.296,03 puandan başladı; satış baskısı artıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 azalışla 13.296,03 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,71 değer kaybederek 13.346,43 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,40 puan ve yüzde 0,38 azalışla 13.296,03 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,28 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen ise yüzde 1,94 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası artan küresel jeopolitik gerilimlerin etkisiyle satış baskısı derinleşiyor. Orta Doğu'daki çatışmanın uzama ihtimalinin, küresel ticareti etkileyebileceği ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceğine yönelik endişeler küresel risk algısının yükselmesinde etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, İran'a yönelik saldırıların ne kadar süreceği konusunda, "Şu anda takvim açısından tahminlerimizin ilerisindeyiz. Dört ila beş hafta süreceğini tahmin etmiştik ama bundan daha uzun süre devam etme kapasitemiz var. Bunu yapacağız." dedi.

İran'ın konvansiyonel balistik füze programının çok hızlı ilerlediğini anlatan Trump, bu durumun Amerika ve yurt dışında konuşlanmış kuvvetler için açık ve büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verileri, yurt dışında ise jeopolitik gelişmelere ek olarak Avro Bölgesi'nde enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puanın destek, 13.400 ve 13.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,87 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87) ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun şubatta yüzde 31,42'ye çıkacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

