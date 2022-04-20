Borsa İstanbul'da gong Consus Enerji için çaldı - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da gong Consus Enerji için çaldı

20.04.2022 14:12
Borsa İstanbul'da gong Consus Enerji için çaldı

Borsa İstanbul'da gong, Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji alanındaki öncü firmalarından olan ve Global Yatırım Holding iştiraki Consus Enerji için çaldı.

Borsa İstanbul'da gong, Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji alanındaki öncü firmalarından olan ve Global Yatırım Holding iştiraki Consus Enerji için çaldı.

Consus Enerji açıklamasına göre, talep toplama sürecinde 173 bin 974 kişiden 550 milyon 947 bin liralık talep toplayan şirket, bugün itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da CONSE koduyla işlem görmeye başladı. Halka açıklık oranı yüzde 30 olan Consus Enerji'nin halka arz büyüklüğü ise 519 milyon 750 bin TL oldu.

Borsa İstanbul'da düzenlenen Consus Enerji Halka Arz Gong Töreni'ne Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, Garanti BBVA Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Jankat Bozkurt, Global Menkul Değerler Genel Müdürü Gülşeyma Doğançay ve Global Yatırım Holding Strateji ve M&A Direktörü Mehmet Ali Deniz katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Bugün tüm dünya maalesef, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve artan enerji fiyatları ile karşı karşıyadır. Bu nedenle, hem enerji sürekliliği hem de enerji maliyetleri tüm sektörleri yakından etkilemektedir. Bu durum, yerli ve yenilenebilir kaynaklarla üretilen enerjinin önemini herkese bir kez daha hatırlatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ergun, Consus Enerji'nin bugün işlem görmeye başlayarak, yeni yatırımcılarından aldığı güçle yoluna daha güçlü devam edeceğini hatırlatarak şunları aktardı:

"Bu artan gücünü, enerjide sürdürülebilirlik odaklı ve yenilikçi uygulamalarda kullanacaktır. Örneğin tarımsal artıkları enerjiye dönüştüren biyokütleden enerji uygulamaları gibi, örneğin tüketim yerinde üretim modeliyle verimliliği artıran uygulamalar gibi. Ben Consus Enerji'ye, halka arz gelirini bu tür yenilikçi ve sürdürülebilir uygulamalarda kullanacak olmasından dolayı teşekkür ediyorum.

Consus Enerji, yaklaşık 520 milyon TL halka arz tutarı ile 174 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyorum, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Consus Enerjiye borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum."

"Güçlü bir bilançoyla büyümemize devam edeceğiz"

Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları ise Consus Enerji'nin halka arzını başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Bu derece büyük bir halka arza yatırımcılarımızın göstermiş olduğu teveccüh bizleri son derece memnun etti. Tabii ki, önümüzdeki sürecin bize yüklemiş olduğu sorumlulukların farkındayız." açıklamasında bulundu.

Arpacıoğulları, gelecek dönemde yatırımcıların kendilerine göstermiş olduğu güvene, yapacakları yatırımlarla şirketi daha da büyüterek karşılık vermeyi hedeflediklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Consus Enerji'nin güçlü bir bilanço ile değer yaratmasının en öncelikli hedefimiz olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Halka arzdan elde edilecek toplam kaynağın yüzde 50'ye yakın bir miktarını yeni yatırımlarla santral kapasitemizi büyütmek ve işletme sermaye ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanmayı planlıyoruz.

Bu sayede enerji sektöründeki fırsatları daha etkin bir şekilde değerlendirebileceğiz. Diğer taraftan, halka arz gelirlerinin yaklaşık yüzde 50'sinin kullanım amacı ise borçluluğumuzu azaltmak olacak. Bu kapsamda özellikle kısa vadeli kredilerin azaltılmasına öncelik vererek, güçlü bir bilançoyla büyümemize devam edeceğiz."

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Borsa İstanbul, Türkiye, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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