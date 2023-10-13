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Bu hafta altın ve döviz yatırımcısına kazandırdı - Son Dakika

Bu hafta altın ve döviz yatırımcısına kazandırdı

Son Güncelleme: 13.10.2023 18:45

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,15 değer kaybederken dolar/TL yüzde 0,69, euro/TL yüzde 0,69, altının gram satış fiyatı yüzde 5,42 değer kazandı.

Bu hafta borsa yatırımcısına kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, en düşük 8.054,64 ve en yüksek 8.518,86 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,15 değer kaybederek 8.113,30 puandan tamamladı.

ÇEYREK 2.817 LİRAYA ÇIKTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde kazancıyla 5,42 artışla 1.713 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,75 kazançla 11.508 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 2.670 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.817 liraya çıktı.

DOLAR VE EURO DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,69 değer kazancıyla 27,8110 liraya, euro ise yüzde 0,69 kazançla 29,2300 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,04 değer kazanırken bireysel emeklilik fonları yüzde 0,20 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,52 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bu hafta altın ve döviz yatırımcısına kazandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu hafta altın ve döviz yatırımcısına kazandırdı - Son Dakika
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