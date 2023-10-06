Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi - Son Dakika

Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi

Son Güncelleme: 06.10.2023 18:56

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,56, dolar/TL yüzde 0,74, euro/TL yüzde 0,09 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,91 değer kaybetti.

Bu hafta borsa ve döviz yatırımcısına kazandırırken, altın kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, en düşük 8.179,93 ve en yüksek 8.562,70 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,56 değer kazanarak 8.464,93 puandan tamamladı.

ÇEYREK 2.670 LİRAYA İNDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,91 değer kaybıyla 1.625 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,90 azalışla 10.780 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 2.695 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.670 liraya indi.

DOLAR VE EURO DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,74 değer kazancıyla 27,6210 liraya, euro ise yüzde 0,09 kazançla 29,0310 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,29, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,63 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,74 ile "Hisse Senedi" oldu.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi - Son Dakika
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