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Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı - Son Dakika

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,06, dolar/TL yüzde 0,46, euro/TL yüzde 2,15, altının gram satış fiyatı yüzde 2,46 değer kazandı.

17.11.2023 18:49  - Güncelleme: 19:07

Bu hafta dolar, euro, altın ve borsa yatırımcısına kazandırdı.

BIST 100 endeksi, en düşük 7.520,02 ve en yüksek 7.863,99 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,06 değer kazanarak 7.853,36 puandan tamamladı.

ÇEYREK 3.012 LİRAYA

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,46 artışla 1.830 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,50 kazançla 12.300 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 2.940 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3.012 liraya çıktı.

DOLAR VE EURO DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,46 değer kazancıyla 28,6980 liraya, avro da yüzde 2,15 kazançla 31,1840 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,61 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,10 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,83 ile " Fon Sepeti" fonları oldu.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Cumhuriyet, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı - Son Dakika
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