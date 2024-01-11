Borsa İstanbul, EİS Eczacıbaşı İlaç, İş Gayrimenkul, Karsan Otomotiv ve Şekerbank\'ın pay vadeli işlemlerinde yeni vade ayları açılmayacak

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem görmekte olan EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ ve Şekerbank TAŞ'nin pay vadeli işlemlerinde yeni vade ayların işleme açılmayacağını duyurdu. ???????

Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) VİOP'ta işlem gören şirketlere ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, VİOP'ta işlem görmekte olan EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ ve Şekerbank TAŞ'nin pay vadeli işlemlerinde yeni vade aylar işleme açılmayacak.

Halen işlem görmekte olan Ocak, Şubat ve Mart 2024 vade aylarına ait sözleşmeler ise vade sonu tarihlerine kadar işlem görmeye devam edecek.