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En çok para kazandıran yatırım aracı belli oldu

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı önceki kapanışın yüzde 8,78 üzerinde tamamladı. Dolar/TL değer kaybederken, avro ve altın fiyatları yükseliş gösterdi.

07.03.2025 19:16
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,78 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,18 geriledi, avro/TL yüzde 4,19, altının gram fiyatı ise yüzde 2,34 artış kaydetti. BIST 100 endeksi, en düşük 9.748,03 puanı ve en yüksek 10.556,78 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 8,78 üstünde 10.507,11 puandan tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDA HAFİF YÜKSELİŞ GÖRÜLDÜ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,34 artışla 3 bin 418 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,39 yükselişle 23 bin 170 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 5 bin 594 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,43 artarak 5 bin 730 liraya yükseldi.

EURO BU HAFTA REKORLARA DOYAMADI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,18 değer kaybederek 36,4480 liraya inerken, avro yüzde 4,19 artışla 39,5810 liraya çıktı. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,76, emeklilik fonları yüzde 2,80 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 5,92 ile "borsa yatırım" fonları oldu.

En çok para kazandıran yatırım aracı belli oldu
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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi En çok para kazandıran yatırım aracı belli oldu - Son Dakika

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