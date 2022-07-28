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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 994 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 994 bin lira, en yüksek 1 milyon 13 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 994 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 8 milyon 12 bin 13,49 lira, işlem miktarı ise 5.015,35 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 21 milyon 220 bin 387,14 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 998.200,00 1.720,60 En Düşük 994.000,00 1.725,00 En Yüksek 1.013.000,00 1.755,60 Kapanış 994.000,00 1.745,00 Ağırlıklı Ortalama 997.570,05 1.738,02 Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.008.012.013,49 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 5.015,35 Toplam İşlem Adedi 130