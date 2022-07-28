Altının kilogramı 994 bin liraya geriledi - Son Dakika
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Altının kilogramı 994 bin liraya geriledi

28.07.2022 16:42
Altının kilogramı 994 bin liraya geriledi

?Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 994 bin liraya geriledi.

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 994 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 994 bin lira, en yüksek 1 milyon 13 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 994 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 8 milyon 12 bin 13,49 lira, işlem miktarı ise 5.015,35 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 21 milyon 220 bin 387,14 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış998.200,001.720,60
En Düşük994.000,001.725,00
En Yüksek1.013.000,001.755,60
Kapanış994.000,001.745,00
Ağırlıklı Ortalama997.570,051.738,02
Toplam İşlem Hacmi (TL)5.008.012.013,49

Toplam İşlem Miktarı (Kg)5.015,35

Toplam İşlem Adedi130

YORUMLAR
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Altının kilogramı 998 bin 200 liraya yükseldi Altının kilogramı 998 bin 200 liraya yükseldi Altının kilogramı 985 bin 350 liraya yükseldi Altının kilogramı 985 bin 350 liraya yükseldi
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 994 bin liraya geriledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Altının kilogramı 994 bin liraya geriledi - Son Dakika
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